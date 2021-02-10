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10.02.2021 12:58
Рубрика: Происшествия

В Ростове самолет развернуло после посадки из-за обледенения полосы

Текст: Руслан Мельников (Ростов-на-Дону)

Волго-Донская транспортная прокуратура начала проверку работы наземных служб ростовского аэропорта Платов. Как сообщили в ведомстве, проверка проходит в связи с обледенением полосы и длительным нахождением пассажиров на борту воздушного судна.

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По версии прокуратуры, инцидент произошел с совершившим 9 февраля посадку самолетом, который выполнял рейс по маршруту Самара-Ростов.

"После выполнения посадки и освобождения взлетно-посадочной полосы для руления судно развернуло на 70 градусов по причине обледенения. На борту находилось 93 пассажира, которые в течение часа ожидали подачу трапа", - отметили в прокуратуре.

Между тем в "Платове" корреспонденту "РГ" сообщили, что аэропорт "работал в штатном режиме, поддерживая летную годность аэродрома и обеспечивая прием и выпуск воздушных судов". Также отмечается, что аэропорт оказывает полное содействие Волго-Донской транспортной прокуратуре в проведении проверки работы наземных служб аэропорта.

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