В Ростове проверят смерть пациента, у которого достали ручку из головы

В Ростовской области сотрудники правоохранительных органов проводят проверку обстоятельств, которые привели к смерти пациента, доставленного из СИЗО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление СК РФ. 37-летний мужчина попал на операционных стол с шариковой ручкой, застрявшей в голове.

"По факту произошедшего в СИЗО-3 Новочеркасска, откуда мужчину госпитализировали с ручкой в голове, и впоследствии его смерти мы проводим доследственную проверку", - отметили в ведомстве.

Посторонний предмет прошел через глаз и мозг возле важных сосудов и ствола головного мозга. После операции, проведенной нейрохирургами городской больницы скорой медицинской помощи в Ростове-на-Дону, пациент находился в реанимации и скончался 9 февраля.