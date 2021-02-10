В Севастополе создадут новый муниципалитет

На Северной стороне Севастополя в этом году будет образован отдельный муниципальный округ.

Об этом журналистам сообщил директор департамента внутренней политики Севастополя Сергей Бездольный.

- Глава Нахимовского муниципального округа выступил с инициативой о создании отдельного муниципалитета на Северной стороне, - рассказал Бездольный. - На ближайшей сессии Совет Нахимовского муниципального округа рассмотрит этот вопрос и назначит дату общественных слушаний. После этого новый муниципалитет будет оформлен юридически.

Муниципалитет Северной стороны объединит территории в районе площади Захарова, Бартеньевки, Любимовки, совхоза имени Софьи Перовской, Голландии и Мекензиевых гор и другие, которые сейчас входят в состав Нахимовского муниципального округа.

По словам Бездольного, решение принято после обращений жителей Северной стороны и консультаций с экспертами.

- Территория Нахимовского района разделена Севастопольской бухтой, а экономическая активность, отдых, учеба жителей Северной стороны неразрывно связаны с Южной частью города, - говорит Бездольный. - С появлением органов власти на Северной стороне возрастет доступность государственных услуг, начнется развитие территории, которая обладает большим потенциалом.

Чиновник выразил надежду на то, что общественные слушания пройдут в очном формате, если будут сняты ограничения из-за пандемии коронавируса.

Все процедуры планируют завершить к лету, чтобы осенью 2021 года, в единый день голосования, провести выборы депутатов Совета Северного муниципального округа.

Сейчас Северная сторона входит в состав Нахимовского муниципалитета и относится к Нахимовскому району Севастополя. Главные сложности для жителей связаны с тем, что все отделения федеральных и региональных служб и ведомств Нахимовского района находятся в двух-трех часах езды на общественном транспорте с несколькими пересадками. Пока не ясно, решится ли эта проблема после создания отдельного муниципалитета, ведь Северная сторона по-прежнему будет входить в состав Нахимовского района Севастополя.