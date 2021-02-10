До 26 апреля в музее-заповеднике "Сталинградская битва" продлится выставка, посвященная писателям-воинам. Название выставке дала знаменитая книга Виктора Некрасова "В окопах Сталинграда". Партнером Российского военно-исторического общества стал Государственный музей истории российской литературы имени В. Даля.

Экспозиция рассказывает о том, как о битве за Сталинград рассказывали писатели-фронтовики, и дополняет литературные произведения подлинными документами, фотографиями, бытовыми предметами времен битвы на Волге. Здесь есть личные вещи солдат и офицеров, которые вполне могли стать прототипами героев романов и повестей "Они сражались за родину", "Дни и ночи", "Горячий снег".

- Самое правдивое произведение о событиях на Волге - это роман Виктора Некрасова. Он и писатель Юрий Бондарев защищали город с оружием в руках. В Сталинграде работали также корреспонденты Михаил Шолохов, Василий Гроссман, Константин Симонов, Николай Вирта, - говорит заведующая музейным отделом Светлана Аргасцева. - На нашей выставке можно увидеть первые издания их произведений. Они так мало переиздавались, что даже обидно. Мы рассчитываем, что изданий будет больше и они вызовут интерес у молодого поколения.

Великое сражение в городе на Волге волновало мастеров слова и из других стран. Нобелевский лауреат американец Джон Стейнбек посетил город и описал увиденное в "Русском дневнике".

Британский политик Уинстон Черчилль (тоже обладатель литературной "Нобелевки") высоко оценивал волжскую битву. А чилийский поэт Пабло Неруда сочинил "Новую песнь любви к Сталинграду": "Пусть я и не ковал твою победу, Но выковал острей клинка вот эту Стальную песнь во славу Сталинграда".