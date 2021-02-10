В одном из парков Волжского появилась Аллея снайпера Александра Фролова, а сквер на улице Космонавтов теперь носит имя участника Сталинградской битвы, строителя Петра Филютовича.

Так, в рамках всероссийского проекта "Улица Героя" увековечили память об участниках Великой Отечественной войны, живших в этом городе.

В пресс-службе мэрии рассказали, что сейчас рассматривают предложение о присвоении имени Героя Советского Союза Сергея Бурназяна скверу около Волжского драматического театра. С ходатайством об этом выступила армянская община.

Сергей Бурназян (1918-1943) также участвовал в боях за Сталинград. Он командовал эскадрильей 866-го истребительного авиационного полка 17-й воздушной армии, одержал более 20 побед в воздушных боях лично и две победы в составе группы.

15 апреля 1943 года летчик вылетел на бомбежку вражеского эшелона, когда проходило перебазирование части. Его самолет подбили. Пытаясь спасти машину, пилот погиб.