Жителей Сочи заподозрили в убийстве домашнего лабрадора ради мяса

Полиция курортного города Сочи начала проверку после обращения жительницы поселка Калиновое озеро. По словам женщины, ее собаку породы лабрадор якобы украли, чтобы впоследствии съесть. Как сообщили в пресс-службе УВД по Сочи, хозяева пса обратились в правоохранительные органы 9 февраля.

- Днем 9 февраля в полицию обратились хозяева собаки с заявлением о ее пропаже. Они сообщили, что граждане, которых хозяева подозревают в похищении, увели животное, чтобы его съесть, - отметили в ведомстве.

Сейчас полиция по факту пропажи собаки проводит проверку и устанавливает обстоятельства происшествия.

В социальных сетях Кубани распространили видеозапись с камеры, установленной на доме хозяев собаки. На видео два человека проходят мимо дома, а лабрадор увязывается за ними, после чего они уходят вместе с ним.