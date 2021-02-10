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10.02.2021 12:23
Рубрика: Происшествия

Жителей Сочи заподозрили в убийстве домашнего лабрадора ради мяса

Текст: Михаил Сухарев

Полиция курортного города Сочи начала проверку после обращения жительницы поселка Калиновое озеро. По словам женщины, ее собаку породы лабрадор якобы украли, чтобы впоследствии съесть. Как сообщили в пресс-службе УВД по Сочи, хозяева пса обратились в правоохранительные органы 9 февраля.

Фото: iStock
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- Днем 9 февраля в полицию обратились хозяева собаки с заявлением о ее пропаже. Они сообщили, что граждане, которых хозяева подозревают в похищении, увели животное, чтобы его съесть, - отметили в ведомстве.

Сейчас полиция по факту пропажи собаки проводит проверку и устанавливает обстоятельства происшествия.

В социальных сетях Кубани распространили видеозапись с камеры, установленной на доме хозяев собаки. На видео два человека проходят мимо дома, а лабрадор увязывается за ними, после чего они уходят вместе с ним.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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