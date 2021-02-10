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10.02.2021 16:41

Сортировка на подходе

К переработке мусора на Среднем Урале подключились компании всего УрФО
Текст: Татьяна Казанцева (Екатеринбург)
Российская газета - Экономика УРФО № 29(8380)
Свердловские регоператоры подписали соглашение о сотрудничестве с Союзом отходоперерабатывающих предприятий УрФО. Событие знаменательное, считают эксперты: по сути, создается последнее звено в цепочке сбора, сортировки и переработки мусора. Это поможет выбить почву из-под ног "серых" предприятий по приему и захоронению ТКО и наконец-то переведет отрасль на замкнутый цикл.

Раздельный сбор мусора в рамках нацпроекта "Экология" стартовал в Свердловской области полгода назад. По словам министра энергетики и ЖКХ региона Николая Смирнова, новый принцип работы с отходами осваивают 29 муниципальных образований. Впрочем, уральцы прекрасно помнят, что такие попытки предпринимались и раньше, но в итоге добросовестно отсортированный жителями мусор увозила одна машина и сваливала на полигоне. Сейчас каждый из трех свердловских регоператоров занят созданием на своих территориях современных мусоросортировочных комплексов. Так, уже запущены мощности в Алапаевске и Каменске-Уральском, идет проектирование объектов в Нижнем Тагиле, Краснотурьинске, Первоуральске, Екатеринбурге.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
Абрамченко: Объем отходов, который идет на полигоны, нужно серьезно снизить

- Задача Союза переработчиков - к тому моменту, когда заработают комплексы, создать инфраструктуру по переработке отсортированных отходов. Сейчас в области образуется более 1,6 миллиона тонн ТКО в год. В ближайшей перспективе мы должны направлять на переработку 700-800 тысяч тонн, - заявил замминистра энергетики и ЖКХ Егор Свалов.

До недавнего времени переработчиков того или иного вида отходов искали сами регоператоры. По словам директора ЕМУП "Спецавтобаза" Натальи Зубовой, это отнимало много времени и сил и не гарантировало результат. В лучшем случае обеспечивало успех только в узком сегменте. Планируется, что Союз переработчиков станет "единым окном", куда сможет "постучаться" любой регоператор с вопросами, касающимися всех видов мусора. Соглашение подразумевает также информационное сотрудничество, обмен сведениями о новых технологиях, определение объемов нуждающихся в переработке отходов.

- Я возглавлял компанию по утилизации нефтесодержащих отходов и знаю, сколько сложных вопросов предстоит решать, - признался "РГ" председатель правления Союза отходопереработчиков УрФО Сергей Литвиненко. - Уже спустя год работы мы поняли, что проблема одинакова для всех сегментов - при работе с бумагой, полиэтиленом, стеклом... Отрасли нет как таковой, ее нужно создавать.

Важнейший вопрос для участников соглашения - будет ли эта работа экономически выгодной. В частности, сейчас на разных уровнях обсуждается введение утилизационного сбора - как в автопроме. Например, для производителей стекла - этот вид отходов пока экономически малоинтересен для переработки. Кстати, в рамках федерального округа найти переработчика того или иного вида ТКО будет проще. Скажем, мощностей тюменского предприятия вполне хватит и на свердловское стекло, считает Егор Свалов.

Фото: Пресс-служба СПбГАСУ
Есть ли будущее у мусоропроводов

Как сообщили в минэнерго региона, условия для раздельного сбора мусора уже созданы для 95 тысяч свердловчан. К 2025 году всех потребителей Среднего Урала планируют перевести на дуальную систему, а там, где возможности шире, количество разноцветных баков увеличивают уже сейчас. Например, жители части Академического района Екатеринбурга быстро привыкли делить мусор не просто на "сухой" и "мокрый", а отдельно складывать пластик, макулатуру. Содержимое таких контейнеров отправляется переработчикам напрямую.

Правда, вопрос снижения тарифа на вывоз мусора при введении первичной сортировки потребителями пока не обсуждается. Хотя такая возможность теоретически существует, и экономическая заинтересованность потребителей весьма важна. Вероятная преференция для экологически сознательных граждан - отмена налога на доходы от сдачи вторсырья (на продажу макулатуры он уже отменен).

Прямая речь

Виктория Абрамченко, заместитель председателя правительства РФ:

- Свалка - это всегда незаконно, а полигоны - объективная реальность и необходимость. Мусор отработан, отсортирован, но он все равно находится в земле. Наша задача - сократить его объем в два раза к 2030 году. Вариантов несколько. Во-первых, нужно отказываться от трудноперерабатываемого пластика, ориентировать производителей на сокращение его выпуска. Второй путь - раздельный сбор ТКО. Третье направление - производство техногрунта и биогумуса из "хвостов".

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО УрФО Челябинская область УрФО ХМАО УрФО Тюменская область УрФО Свердловская область "Мусорная" реформа

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