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10.02.2021 09:52
Рубрика: Экономика

На Ямале бизнесмена оштрафовали за завышение цен на продукты на 286 %

Текст: Татьяна Воробьева

В Салехарде прокуроры проверили цены на продукты питания в местных магазинах, и в одном из них нашли товары, стоимость которых оказалась завышена почти в три раза.

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"В ходе надворных мероприятий в магазине установлен факт завышения цен на молоко, муку, сливочное масло, крупы и овощи - на 286 процентов", - сообщает пресс-служба прокуратуры Ямала.

На индивидуального предпринимателя, которому принадлежит торговая точка, завели административное дело по ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования) и назначили штраф - 50 тысяч рублей.

Согласно мониторингу розничных цен на продовольственные товары, который регулярно проводит региональный департамент экономики, больше всего с начала года в магазинах арктического региона подорожала картошка (на 4,8 процента), следом идут яйца (4,5 процента), морковка и гречка, которые подросли на 3,1 процента, и хлеб (на 2,8).

В регионах Экономика Товары и цены Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО Салехард

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