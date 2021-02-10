На Ямале бизнесмена оштрафовали за завышение цен на продукты на 286 %

В Салехарде прокуроры проверили цены на продукты питания в местных магазинах, и в одном из них нашли товары, стоимость которых оказалась завышена почти в три раза.

"В ходе надворных мероприятий в магазине установлен факт завышения цен на молоко, муку, сливочное масло, крупы и овощи - на 286 процентов", - сообщает пресс-служба прокуратуры Ямала.

На индивидуального предпринимателя, которому принадлежит торговая точка, завели административное дело по ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования) и назначили штраф - 50 тысяч рублей.

Согласно мониторингу розничных цен на продовольственные товары, который регулярно проводит региональный департамент экономики, больше всего с начала года в магазинах арктического региона подорожала картошка (на 4,8 процента), следом идут яйца (4,5 процента), морковка и гречка, которые подросли на 3,1 процента, и хлеб (на 2,8).