На Среднем Урале рассмотрели пакет поправок в Устав. В частности, в них уточняется процедура назначения прокурора региона и закрепляется создание нового района Екатеринбурга - Академического.

Вадим Пантелеев: Только там, где защищают конституционные права и свободы, возможен рост деловой активности и качества жизни людей. Фото: Татьяна Андреева/РГ

По словам председателя Заксобрания области Людмилы Бабушкиной, рабочая группа трудится над поправками ежедневно с привлечением всех заинтересованных сторон и общественников. Завершить все планируется до конца первого квартала. В свою очередь, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что Средний Урал одним из первых начал актуализировать Устав на основании обновленной Конституции. Это важно, нельзя допустить никаких противоречий.

Напомним: в России действует всего 14 региональных судов, указывающих чиновникам и депутатам на несоответствие принимаемых ими нормативных актов Уставу. В Свердловской области этот орган существует почти 24 года, в его составе пять судей, за все время они вынесли более 117 постановлений и 342 определения. Например, подтвердили право вдовы участника войны на социальное жилье. Мэрия Екатеринбурга неоднократно ей отказывала: дескать, бабушка не малоимущая. Кроме того, можно назвать знаковым дело, отменившее постановление Думы Березовского и вернувшее надбавку к пенсии за выслугу лет 200 бывшим муниципальным служащим.

- Только там, где тщательно защищаются конституционные права и свободы гражданина, возможен рост деловой активности и качества жизни людей, - уверен председатель Уставного суда Свердловской области Вадим Пантелеев.

Кстати

Вадим Пантелеев на днях отметил 60-летний юбилей. У него нетипичная для судьи карьера. Коренной свердловчанин (родился в Асбесте), инженер электронной техники по первому образованию, после армии поступил на службу в МВД. Получил высшее юридическое образование, прошел все ступени - от оперативного работника до начальника управления по экономической безопасности и противодействию коррупции ГУВД Свердловской области.

Активно занимался наукой. В 1999-м защитил кандидатскую диссертацию. Доцент, автор более 100 научных работ и девяти монографий. 11 лет назад его избрали председателем Уставного суда региона. Награжден многочисленными государственными и ведомственными наградами, региональными знаками отличия.