В Екатеринбурге, Челябинске и Тюмени федеральные ретейлеры в ближайшие два года планируют открыть новую сеть продуктовых магазинов низких цен. Пока они тестируют модель в столице. Однако в УрФО уже и без того насчитывается более 250 торговых точек формата "жесткий дискаунтер". По данным агентства Infoline, через четыре года этот сегмент может занять 10 процентов рынка. Какая от этого выгода бизнесу и потребителю, "РГ" рассказали эксперты отрасли.

Первое впечатление от слова "дискаунтер" - магазин акционных товаров, вероятно, тех, что вскоре нужно списать. Однако причина низкой цены - не истекающий срок реализации, а сокращение общих издержек. В уральском дискаунтере "Доброцен", работающем с августа 2016 года, торговую точку обеспечивает 10-12 сотрудников, включая директора. Много рабочих рук и не нужно, ведь продукты доставляют и размещают прямо в паллетах (транспортной таре), покупателя обслуживает один человек.

- Также благодаря опыту в дистрибуции мы отработали эффективную логистику, занимающую большую долю в цене. Жесткие дискаунтеры оптимизируют все бизнес-процессы, начиная от транспортировки до реализации товара. Зарабатывать же они могут только при наращивании оборота и числа магазинов - в УрФО у нас, к примеру, работает 91 точка, - поясняет директор по маркетингу сети Татьяна Павловская.

Продуктовые магазины низких цен, зачастую похожие на склады, располагаются не на центральных улицах мегаполисов - таким образом собственник уменьшает затраты на аренду. От супермаркета жесткий дискаунтер отличается узким ассортиментом (в среднем от 600-800 до 1,5 тысячи наименований). По словам члена совета Российской гильдии маркетологов Сергея Балакирева, для одного продукта из нескольких торговых марок там остается пара товарных позиций, которые востребованы покупателями.

Дискаунтеры отдают предпочтение дешевым линейкам, но товары первой необходимости не уступают по качеству продукции в других магазинах

Зная, что итоговая цена зависит от множества факторов, в том числе экономии на отделке помещения, потребители лояльнее относятся к качеству товаров. У некоторых категорий дискаунтеров оно объективно ниже, так как владельцы отдают предпочтение дешевым линейкам, но предметы первой необходимости - крупы, молоко, хлебобулочные изделия - обычно не уступают по качеству продукции, представленной в других магазинах. Тем более что часть из них - довольно известные бренды, хотя стоят они здесь в 2-3 раза меньше.

- В дискаунтерах я готова покупать специи, творожный сыр, замороженные овощи и ягоды. На консервы цена тоже намного приятнее, чем в остальных торговых сетях, а вот за мясными полуфабрикатами я, скорее всего, пойду в другой магазин, - делится Ирина Флакина, посетительница не менее популярного жесткого дискаунтера "Светофор", который входит в топ-10 ретейлеров страны.

Кроме того, подобный формат розницы предполагает большую закупку, скажем, по пять килограммов макарон. Неслучайно многие заведения общепита и другие компании закупаются здесь оптом: и дешевле, и не тратят лишний раз время на дорогу.

Вслед за собственниками "магазинов-складов" в регионах нишу магазинов для бедных хотят занять федеральные продовольственные ретейлеры, такие как X5 Retail Group и "Магнит". В прошлом году они начали тестировать свои жесткие дискаунтеры в столице и Приволжском федеральном округе, причем сделали упор на продвижение собственных торговых марок (СТМ).

- Мы запустили сеть для рациональных покупателей "Чижик" с ассортиментом наиболее востребованных товаров - около 800 позиций, где доля СТМ составит 60 процентов. Здесь не будет скидок и промоакций, ведь цены изначально минимальные. Всего планируем открыть в этом году 40-50 магазинов площадью 200-250 квадратных метров, - рассказали "РГ" в пресс-службе X5 Retail Group.

К слову, в давно существующих европейских жестких дискаунтерах более половины товаров - как раз собственной торговой марки. И к тому, что товарную категорию может представлять единственный бренд, все привыкли. Сергей Балакирев уверен, что у нас этот формат приживется, так как бизнес заинтересован в снижении издержек, а жители стали более требовательными к цене и не скупают все подряд.

Покупатели в данный сегмент переходят отовсюду - из магазинов у дома, супермаркетов, но больше всего из традиционного ретейла, добавляет Татьяна Павловская. Это связано со снижением доходов населения (более 20 процентов, по ее мнению, живут за чертой прожиточного минимума) и поиском качественных товаров по низким ценам, которые россияне приобретают вне зависимости от материального положения.