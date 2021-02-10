Прошлый год для многих компаний стал серьезным испытанием. Так, в Уральской торгово-промышленной палате (УТПП) получили более 4 тысяч обращений с просьбой подтвердить наступление форс-мажора. И все же для кого-то период оказался вполне удачным, и не только для тех, кто выпускает маски или рециркуляторы. Например, производитель металлоконструкций, участвующий в программе "Выращивание" в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", смог нарастить выручку на 34 процента и создать 18 новых рабочих мест.

Участие в госпрограмме помогло заводу металлоконструкций увеличить площади и закупить дополнительное оборудование. А спрос на эту продукцию есть. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Набрали обороты

Завод существует уже 10 лет, но за господдержкой обратился впервые. Арендуемых площадей стало не хватать, да и хотелось сократить транспортные издержки - так в собственности у предпринимателей оказался цех площадью 5000 метров в Верхней Пышме. Переезд позволил запустить вторую линию гнутого профиля и пару станков, распиливающих заготовки. В планах - нарастить объемы выпуска готовой продукции с 15 тысяч тонн в год до 45-50.

- В Свердловской области мы пока единственная такая компания полного цикла. Выросли прежде всего за счет продвижения. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) стал связующим звеном с крупными заказчиками и выступил поручителем по кредиту. Также нам помогли в поиске потенциальных клиентов за рубежом, в разработке дублирующего сайта для Казахстана, - говорит директор по развитию предприятия Виталий Копыл.

Как рассказали в СОФПП, всего в программу "Выращивание" в 2019-2020 годах включилось 15 свердловских компаний. Все они действующие (не стартапы) и производят неподакцизные товары. Основная задача - дотянуть их изделия до требований крупнейших заказчиков и помочь заключить долгосрочные контракты. Для каждого участника разработана индивидуальная карта развития на 1,5 года, включающая разные меры поддержки, начиная от продвижения продукции, заканчивая обучением персонала, выдачей льготных займов и сопровождением заявок на банковские кредиты и лизинг.

Инстаграм для пекаря

2020 год показал: кроме финансовой поддержки крайне важна и нефинансовая, информационно-консультационная, подчеркивают в СОФПП. К примеру, на "горячей линии" на пике пандемии работало 32 сотрудника.

Основная задача программы "Выращивание" - дотянуть изделия участников до требований крупнейших заказчиков и помочь заключить долгосрочные контракты

В июне открылась онлайн-студия, где эксперты Роспотребнадзора, налоговой службы и других госструктур в прямом эфире отвечали на вопросы предпринимателей. Кроме того, у фонда появился собственный Ютьюб-канал и мессенджер-каналы для самозанятых. Традиционные обучающие курсы для планирующих открыть свое дело, молодых предпринимателей, женщин в декрете и т.д. прошли более 3400 человек. Востребованы были акселераторы и онлайн-форумы, совместный с ЦБ проект повышения финансовой грамотности предпринимателей.

Две самых необычных формы поддержки, появившихся именно в пандемическом году, - краудинвестинговая платформа "ВДело" и Business-Data (развитие МСП в малых городах с использованием цифровых технологий и франчайзинга). Первая уже работает в тестовом режиме. Вторая немного забуксовала, так как требовались живые встречи, но все-таки удалось запустить в октябре в Каменске-Уральском школу программирования и магазин-кофейню, готовится к открытию кафе быстрого питания в Новоуральске. В 2021-м авторы идеи рассчитывают дать старт не менее чем 20 бизнесам, открыть новую линейку льготных займов, начать работать с инновационными компаниями.

- Кроме того, планируем создать канал в TikTok и мобильное приложение: Интернет сильно омолодил бизнес-аудиторию, - поясняет глава СОФПП Валерий Пиличев.

Важность нефинансовой поддержки отмечают и в УТПП, первой в стране организовавшей бизнес-миссию онлайн. Всего за год благодаря палате состоялось 260 встреч уральских предпринимателей с партнерами из 18 стран с полным языковым и юридическим сопровождением.

Верят в лучшее

По данным министерства инвестиций и развития региона, Средний Урал полностью выполнил целевые показатели нацпроекта за прошлый год. Суммарно уральские "малыши" получили в 2020-м 4,8 миллиарда рублей господдержки, за счет поручительств бизнес смог привлечь еще 5,5 миллиарда рублей в банках. По 1288 договорам списали проценты за три месяца - суммарно на 30,3 миллиона рублей. Благодаря бизнес-акселератору 91 компания впервые вышла на внешний рынок, было заключено 240 контрактов на сумму 26,4 миллиона долларов.

И все же пандемию пережили не все: число субъектов малого и среднего предпринимательства в области сократилось на 8000. Сегодня здесь зарегистрировано более 193 тысяч МСП и свыше 47 тысяч самозанятых. И вопрос оказания господдержки не теряет актуальности.

- В 2021 году на это предусмотрено 301,6 миллиона рублей из бюджетов всех уровней, в том числе 46 миллионов - из областного. Кроме того, в фонде микрофинансирования и гарантийном фонде аккумулировано 4,5 миллиарда рублей - все они тоже пойдут на помощь предпринимателям, - говорит министр Виктория Казакова.

Увы, прямая финансовая поддержка и налоговые отсрочки закончились гораздо раньше, чем сняли ограничения на работу

А что же крупный бизнес? Каковы настроения в этой среде? Как показал опрос, проведенный Свердловским областным союзом промышленников и предпринимателей (СОСПП), 56 процентов респондентов видят для себя определенные перспективы, несмотря на трудности, вызванные пандемией.

- У нас не было полного локдауна, промкомплекс работал, хотя и в условиях ограничений, поэтому аллармистских настроений нет. Сегодня более 70 процентов опрошенных планируют сохранить текущее состояние или надеются на стабильное развитие. Сокращение рабочих мест и падение доходов прогнозирует лишь пять процентов, - прокомментировал результаты исполнительный вице-президент СОСПП Евгений Харламов.

Помогать с умом

Интересно, что в топ-5 негативных факторов, повлиявших на инвестиции, бизнес поместил наряду с уменьшением платежеспособного спроса и проверками неэффективность мер поддержки - об этом заявили 28,9 процента респондентов.

Да, государство снизило размер страховых взносов для МСП с 30 до 15 процентов, автоматически продлило на год все разрешения и аккредитации. На региональном уровне на 35 процентов уменьшили налог на имущество для торговых центров при условии сохранения определенной доли занятых площадей. Расширили перечень видов деятельности с пониженными налоговыми ставками, дали возможность работать на патенте общепиту и рознице с площадью залов до 150 квадратных метров. Добавим к этому федеральные льготные кредиты, субсидии для пострадавших отраслей - мер действительно немало. Другое дело, что не до всех эта помощь дошла. Более того, прямая финансовая поддержка и налоговые отсрочки закончились гораздо раньше, чем сняли ограничения на работу, замечают предприниматели.

- Недостаточно было распределять льготы по основным ОКВЭД, надо смотреть падение выручки, - рассуждает председатель свердловского отделения "Опоры России" Илья Тыщенко. - Многие воспользовались кредитами на возобновление деятельности, но предлагаю дождаться их погашения. Пока мы видим, что банки в одностороннем порядке повышают ставку с двух до 15 процентов под предлогом, что заемщик не сохранил численность персонала. Хотя условия при выдаче были одни, а потом задним числом поменялись.

- Первый урок из пандемии для власти: на запросы бизнеса нужно реагировать быстрее. Максимум три дня на ответ. Во-вторых, принимая решения, надо понимать, что каждый предприниматель, неудовлетворенный объемом поддержки, ее направленностью, формальным подходом, - это потенциально потерянный союзник, лояльный гражданин, - развивает мысль президент УТПП Андрей Беседин.

В 2021-м малые предприниматели прежде всего ждут от властей снятия ограничений, снижения издержек, пока обороты еще не восстановились, и размещения госзаказов у местных подрядчиков. Надеются, что их чаяния будут услышаны.

- Мы работаем над расширением видов патентной деятельности и дифференциацией патентных платежей по городам. Также предлагаем ввести понижающий коэффициент для арендаторов земельных участков, если на их деятельность еще распространяются ограничения. Обсуждаем вопрос снижения издержек на уплату транспортного налога, особенно эта проблема волнует международных грузоперевозчиков. Кроме того, предлагаем продлить срок действия договоров на размещение объектов нестационарной торговли и отсрочку по выкупным платежам по 159-ФЗ, - заверила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх.