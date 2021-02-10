В конце прошлого года на областном конкурсе тюменский центр "Софья" отметили за лучший социальный проект: в общем зачете учреждение заняло третье место, а в своей номинации - первое. Скромную премию руководитель Алена Григоренко получила за коррекционно-развивающую особенную школу. Сокращенно - КРОШ. Как заяц в мультике про смешариков.

Второй год на уникальной в границах региона площадке семь педагогов ежедневно учат особых мальчишек и девчонок писать, читать, считать, понимать законы музыки и окружающего мира, лепить, рисовать и даже говорить по-английски. До школы Алена Вячеславовна активно продвигала направление адаптивной физкультуры для детей-инвалидов. Это одна из успешно воплощенных идей, которая в числе прочих "томилась" в записной книжке, пока Григоренко работала логопедом-дефектологом в другом центре.

Адаптивная физкультура - очень непростой проект по всем видам вложений. Как быстро у вас получилось?

Алена Григоренко: Адаптивная физкультура для особенных деток в Тюмени была и раньше, но не в том объеме, который нужен для более результативного развития. В 2012 году случайно увидела в Интернете ролик про турецкий центр "Отизиум" с полным погружением в спорт людей с ограниченными возможностями здоровья. Он перевернул мой мир! Через несколько лет решила написать автору. Руководитель и основатель программы Эрдал Атеш учил наших тренеров целый год. И вот с 2018-го они помогают детям с ментальными и поведенческими нарушениями в центре спортивной абилитации "Оптимист". Пригодились тренажеры, закупленные на средства президентского гранта.

КРОШ - совсем свежее направление?

Алена Григоренко: Школа работает год с небольшим. Это пилотный проект. Чтобы развернуться на полную мощность и получить лицензию, ищем подходящее здание. Те, что есть в городском реестре, не подходят: как правило, это полуподвальные или ветхие помещения. А те, которые нравятся, слишком дорогие либо неудобные по маршруту.

Учатся ребята у вас, а прикреплены к школам. Там же и аттестуются?

Алена Григоренко: Да. И это, как бы помягче сказать, очень непросто. В обычных школах до сих пор не знают, как экзаменовать особенных детей. Иной раз родителям обещают: мы вам такую комиссию соберем! Прошлой весной один наш мальчик с трудом прошел через это испытание - иначе процедуру и не назовешь…

А вы всех берете?

Алена Григоренко: Всех. У нас нет жесткого тестирования, но я обязательно разговариваю с родителями, чтобы понять, насколько хорошо они знают собственных детей и оценивают их возможности. Сейчас в КРОШе 20 воспитанников, а в целом в центре - 200 ребят от полутора до 16 лет. Из них три четверти - особенные, остальные нормотипичные - с логопедическими или психологическими нарушениями.

Не все родители готовы сразу принять, что их малыш не такой. Они ходят от специалиста к специалисту, теряя время

С кем-то легче, с кем-то труднее, но это работа. Еще одна задача - научить воспринимать особенных не больными, а людьми, которые нуждаются в дополнительных условиях. На лекциях я часто спрашиваю аудиторию: почему мы так брезгливо воспринимаем слово "инвалид". Кто нам такое внушил?

Среди тех, кто помогает вашим педагогам, - старшеклассники, студенты. Так и было задумано?

Алена Григоренко: Да, это еще один воспитательный момент. Помощники приходят к нам сами. Правда, не все справляются, ведь даже взрослым такая нагрузка порой бывает не по силам. У моих собственных детей все получилось. Старший Даниил сейчас - тренер. Софья - преподаватель музыки. Двойняшки Маруся и Степан - индивидуальные помощники. Работа в центре закалила их характеры и научила не жалеть, а сострадать.

Алена Вячеславовна, особенных детей, детей с речевыми патологиями с каждым годом становится все больше?

Алена Григоренко: Да, думаю, их просто научились выявлять. Раньше про аутистов как говорили? Ой, какой невоспитанный и избалованный. Проблемы в развитии ребенка - результат сбоев при вынашивании, следствие приема лекарств, плохой экологии, некачественных продуктов. Добавлю еще, что не все родители готовы сразу принять новость, что их малыш не такой. И вот они ходят от специалиста к специалисту, придумывая оправдания странному поведению, и при этом теряют время. Вы посмотрите фильм "Сотворившая чудо", только обязательно в черно-белом варианте. Он про то, как взрослые опускают руки, не дают ребенку шанса и тем самым доводят его до глубокой инвалидности.

Какими качествами необходимо обладать, чтобы работать в подобном учреждении?

Алена Григоренко: Как ни банально звучит, нужно любить людей, а особенно детей, любых детей. Ценятся открытость, твердость духа, умение быстро анализировать ситуации и принимать решения.

Излишняя чувствительность, наверное, не приветствуется?

Алена Григоренко: Ну что вы, мы вовсе не роботы: и шутим, и плачем… Важно запретить себе жалеть, а вот сострадать и сопереживать - сколько угодно.

Ключевой вопрос

Поделитесь историями? Они чаще с хорошим финалом или не совсем?

Алена Григоренко: Истории разные. Четыре года назад к нам начали возить Алексея. Он практически слепой, с ДЦП, ходит, но с посторонней помощью, и еще аутизм. Это очень серьезное сочетание заболеваний… После операции мальчик стал бояться посторонних. Любые попытки позаниматься с ним на тренажерах вызывали истерику и мышечный зажим. Мамочка металась от сына к педагогам - очень переживала. Увы, не все могут работать с такими детьми: не потому, что не умеют, просто не могут принять очень нескорый результат. И все же нашим специалистам постепенно удалось установить контакт с ребенком: он перестал плакать и кричать, доверившись тренеру. Представляете, ему даже отменили очередную операцию! Что с Лешей сейчас? Встает без помощи, идет, даже пытается бежать. На занятиях - в хорошем настроении. Начал говорить, определяет, чей звук услышал, понимает шутки и шутит сам. Работает руками: простое нанизывание колец, ориентирование "право-лево, верх-низ", сортировка предметов по твердости и мягкости - большая победа в данном случае.

А вот другой ребенок - шестилетний Артемка. Когда его привели к нам в первый раз, он сел по-турецки и стал раскачиваться, повторяя руками одно и то же движение. Что думать-гадать - взяли. Через год мальчишка научился читать, считать, писать, а после и говорить. Мама до последнего не верила, но потом освоила учебные карточки и продолжила заниматься с сыном дома. Он приходит в гости. Славный мужичок растет. Это самое настоящее чудо! Стартовал, как ракета, и очень преуспел! Такие результаты ободряют.