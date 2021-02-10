Ростуризм расскажет в соцсетях об интересных местах для поездок

Продвижение отечественного турпродукта в социальных сетях обойдется в 15 млн рублей. Именно такую цену контракта на популяризацию программ поездок в регионы страны объявил Ростуризм на портале госзакупок. За эти деньги подрядчику предстоит проводить "информационные и рекламно-пропагандистские кампании в российских и иностранных социальных медиа", а также "обеспечивать развитие и продвижение сообществ национального туристического портала Russia.Travel.

У России огромный туристический потенциал, однако многие программы не удается реализовать только из-за того, что о возможностях тех или иных регионов мало кто знает. Например, один из туроператоров летом прошлого года пытался организовать чартерную программу в Хакасию, но тех немногочисленных туристов, кто купил туда туры, пришлось отправлять в Абакан регулярными рейсами. В Ростуризме полагают, что одной из причин срыва программы стал как раз недостаток информации о регионе, из-за чего весьма интересное по маршрутам и цене предложение не смогло получить необходимый спрос.

У России огромный туристический потенциал, однако о возможностях тех или иных регионов мало кто знает

В этом году двухмесячную чартерную цепочку на Байкал запустил турпоператор TUI . Вылеты из Москвы и Екатеринбурга в Улан-Удэ продлятся до 27 марта, горящие путевки на ближайшие даты доступны для бронирования за 20 тысяч рублей на неделю. На Байкале высокий сезон начинается в конце февраля, на эти даты уже трудно найти свободные места в отелях, поэтому готовые программы, включающие и перелет, и проживание, должны быть востребованы.

Чтобы подобные проекты турфирм, которые получают госсубсидии на выполнение чартерных программ внутри страны, нашли своих клиентов, Ростуризм и ищет партнера для работы в соцсетях "ВКонтакте", "Одноклассники", Facebook и Instagram. Для самых активных пользователей предусмотрены сувениры и подарки.

За 15 млн рублей Ростуризм рассчитывает получить не менее 200 млн показов контента. Число подписчиков страниц Russia.Travel должно возрасти минимум на 400 тыс. человек, в том числе 200 тыс. подписчиков должны добавиться в Instagram.