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10.02.2021 18:55
Рубрика: Экономика

Продвижение по России

Ростуризм расскажет в соцсетях об интересных местах для поездок
Текст: Алексей Дуэль
Российская газета - Федеральный выпуск № 29(8380)
Продвижение отечественного турпродукта в социальных сетях обойдется в 15 млн рублей. Именно такую цену контракта на популяризацию программ поездок в регионы страны объявил Ростуризм на портале госзакупок. За эти деньги подрядчику предстоит проводить "информационные и рекламно-пропагандистские кампании в российских и иностранных социальных медиа", а также "обеспечивать развитие и продвижение сообществ национального туристического портала Russia.Travel.

У России огромный туристический потенциал, однако многие программы не удается реализовать только из-за того, что о возможностях тех или иных регионов мало кто знает. Например, один из туроператоров летом прошлого года пытался организовать чартерную программу в Хакасию, но тех немногочисленных туристов, кто купил туда туры, пришлось отправлять в Абакан регулярными рейсами. В Ростуризме полагают, что одной из причин срыва программы стал как раз недостаток информации о регионе, из-за чего весьма интересное по маршрутам и цене предложение не смогло получить необходимый спрос.

У России огромный туристический потенциал, однако о возможностях тех или иных регионов мало кто знает

В этом году двухмесячную чартерную цепочку на Байкал запустил турпоператор TUI . Вылеты из Москвы и Екатеринбурга в Улан-Удэ продлятся до 27 марта, горящие путевки на ближайшие даты доступны для бронирования за 20 тысяч рублей на неделю. На Байкале высокий сезон начинается в конце февраля, на эти даты уже трудно найти свободные места в отелях, поэтому готовые программы, включающие и перелет, и проживание, должны быть востребованы.

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Чтобы подобные проекты турфирм, которые получают госсубсидии на выполнение чартерных программ внутри страны, нашли своих клиентов, Ростуризм и ищет партнера для работы в соцсетях "ВКонтакте", "Одноклассники", Facebook и Instagram. Для самых активных пользователей предусмотрены сувениры и подарки.

За 15 млн рублей Ростуризм рассчитывает получить не менее 200 млн показов контента. Число подписчиков страниц Russia.Travel должно возрасти минимум на 400 тыс. человек, в том числе 200 тыс. подписчиков должны добавиться в Instagram.

В регионах Экономика Туризм Правительство Минэкономразвития Ростуризм Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Восточная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург ЦФО Москва СФО Иркутская область Развитие туризма в России

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