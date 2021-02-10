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10.02.2021 11:39
Рубрика: Культура

Тюменцы придумали флешмоб к премьере фильма "Конек-Горбунок"

Текст: Ирина Никитина (Тюменская область)
В небольшом городке Ишим в Тюменской области ко всему, что связано с автором знаменитой сказки "Конек-Горбунок", относятся с трепетом и уважением. В селе Ершово, бывшей деревне Безрукова, где писатель родился и жил до трех лет, в наши дни восстановлен храм, который он строил. В самом Ишиме работает единственный на всю страну музей в его честь с уникальной экспозицией архивных документов. Почти в первозданном виде стоит и здание женской гимназии, открытое им для обучения сельских учительниц.

- Петр Павлович - наше все! Поэтому накануне большеформатной премьеры "Конек-Горбунок" мы решили вновь напомнить россиянам, что этот писатель сибирских кровей, а его малая Родина - окрестности Ишима, - говорит руководитель Ишимского музейного комплекса имени Ершова Любовь Нечаева.

Фото: Предоставлено Sonypictures
Вышел новый трейлер фильма "Конек-Горбунок"

В начале февраля музейщики бросили клич в соцсетях. На просьбу записать видеопривет из любимого места со словами "И в нашем городе знают, что Ишим - родина Петра Павловича Ершова, автора сказки "Конек-горбунок" уже откликнулись 30 регионов России. К флешмобу присоединились Франция и Марокко. Принимать ролики специалисты будут до 18 февраля.

- В первый день показа фильма мы решили привезти в единственный в городе кинотеатр ребятишек из Ершово. Встречать маленьких гостей будут Жар-Птица и Конек. Устроим веселую и познавательную программу, - рассказала пресс-секретарь музейного комплекса Юлия Малинина.

Кстати, февральская акция сибиряков - не первая в честь любимого сказочника. Летом 2019 года ишимцы придумали флешмоб с международным акцентом. Тогда "Конька-Горбунка" прочитали 350 человек из 37 стран на 35 языках, в том числе и редких. Например, на ительменском сейчас говорят только восемь жителей России. Переодевшись в народные костюмы, они с радостью зачитали отрывок на камеру.

Вообще планов по привлечению в территорию туристов много. И большинство как раз связаны с именем писателя. 6 марта, в день рождения Ершова, в Ишиме планируется большой литературный праздник с участием местных современных авторов. А в начале июня при послаблении режима здесь состоится XV Международная литературная премия за произведения для детей и юношества, куда в третий раз приедут потомки Петра Павловича со всего мира, а также летчик-космонавт, Герой России Александр Скворцов, который свой последний полет на корабле "Союз МС-13" совершил с бумажной книгой про приключения Иванушки и Конька.

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