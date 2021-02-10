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10.02.2021 16:45
Рубрика: Власть

Точно в цель

Уральские оборонщики улучшили боевой модуль
Текст: Евгений Китаев (Челябинская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 29(8380)
Выпускающее электромашины челябинское предприятие улучшило характеристики своего боевого модуля "Охотник" с новой версией пулемета. Эффективность попадания в цель стала выше на 20-30 процентов. Об этом заявил изготовитель боевой системы после испытаний, завершившихся на полигоне в Нижнем Тагиле.
Южноуральский боевой модуль может прицелиться за пять километров. Фото: Пресс-служба НПО "Электромашина" Южноуральский боевой модуль может прицелиться за пять километров. Фото: Пресс-служба НПО "Электромашина"
Южноуральский боевой модуль может прицелиться за пять километров. Фото: Пресс-служба НПО "Электромашина"

- Мы давно работаем с заводом имени Дегтярева, - отмечает заместитель главного конструктора по системам управления Сергей Абрамов. - Когда узнали о новом пулемете, созданном специально для роботизированных комплексов, решили использовать его для нашего дистанционно управляемого модуля. Он повышает конкурентоспособность "Охотника", выводит его в один ряд с мировыми лидерами.

В ближайшее время челябинская компания планирует поставить партию боевых модулей с новым пулеметом для оснащения автомобилей "Тайфун-К". Поставки в такой же комплектации будут осуществляться для нужд ВМФ.

Отсчет истории "Охотника" на заводе ведут с 2017 года. Сегодня это серийное изделие. Модуль с дистанционным управлением способен поражать движущиеся цели на расстоянии более километра. Телевизионный прицел обнаруживает цель на удалении до 5000 метров, а тепловизор видит ее на расстоянии до 2,5 тысячи метров. Кроме того, для разведки и наблюдения за противником применяется лазерный дальномер.

Изначально изделие предназначалось для российского заказчика, но, оказалось, и за рубежом к нему проявляют интерес

Премьера базовой модели "Охотника" состоялась на форуме "Армия-2018", но в дальнейшем оружейники разработали несколько модификаций, в том числе для плавающего бронетранспортера курганского машзавода. Челябинцы стали вооружать амфибию, поскольку их изделие соответствовало требованиям заказчика, Минобороны РФ, в большей степени, чем образцы конкурентов. По словам Сергея Абрамова, после доработки удалось увеличить угол склонения пулемета вниз с 8 до 14 градусов, что позволяет вести огонь по целям на склонах холмов.

Фото: Георгий Зимарев / РИА Новости
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Следующим шагом стало создание морской модификации модуля - для легких катеров водоизмещением до 20 тонн, версия эта получила название "Нарвал". Это также дистанционно управляемая установка с крупнокалиберным пулеметом "Корд", прицельной дневной камерой, автоматом сопровождения цели, тепловизором, дальномером, системами кругового обзора, защиты от высокоточного оружия. В этом исполнении, однако, учтены еще углы крена и воздействие волны.

- От других аналогов разработка отличается высокой степенью локализации производства, - подчеркивает начальник бюро научно-технического развития челябинского завода-изготовителя Константин Давыдов.

Изначально "Нарвал" предназначался лишь для российского заказчика, но, как оказалось, и за рубежом к нему проявляют интерес. К примеру, индийские военные, увидевшие его на международной выставке, теперь оценивают, как использовать модуль в своих проектах.

В регионах Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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