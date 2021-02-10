В Кургане в ходе реконструкции дороги исчезли парковки, оборудованные владельцами ближайших магазинов. Теперь власти предлагают им восстановить стоянки… за свой счет.

- Чтобы разорить бизнес, не надо пандемии, санкций или кризиса, - рассуждает владелец одной из пострадавших торговых точек. - Достаточно просто ликвидировать парковку - и покупатели тут же уйдут к конкуренту.

О том, что дорожный карман исчез, предприниматель узнал случайно. Позвонил знакомый, рассказал, что возле его магазина на улице Станционной рабочие содрали и грузят на машину тротуарную плитку. Владелец примчался на место, но дорожники только развели руками: мол, делаем, как приказано. Правда, плитку хозяину вернули.

Собственник помещения не стал называть в газете свое имя. Говорит, что уже выставил магазин на продажу и не хочет больше трепать нервы. Соседняя торговая точка тоже закрылась.

- Раньше местная администрация все-таки прислушивалась к бизнесу, искала компромисс, сейчас просто ставит перед фактом, - сетует директор института независимых экспертиз Александр Ревняков.

Его офис тоже находится в этом доме. Кстати, Ревняков когда-то сам трудился на руководящей должности в мэрии, так что знает о работе чиновников не понаслышке. Но бороться за свою парковку тоже не собирается, считает это бесполезным.

А вот предприниматель Андрей Марфицын не сдается. Он уверен, что пострадал незаконно. Магазин электротоваров на первом этаже многоквартирного дома по улице Станционной бизнесмен открыл в 2008 году. По требованию городских властей выложил плиткой площадку перед входом, а напротив для удобства покупателей оборудовал парковку. Административно-техническая инспекция ее приняла, госавтоинспекция согласовала, есть все разрешительные документы. Кроме того, по словам предпринимателя, по настоятельной рекомендации властей он обустроил и социальные объекты: детскую площадку за домом, пешеходную дорожку, огородил газоны штакетником. Все это стоило немало. Только тротуарная плитка по тогдашним ценам обошлась в 40 тысяч рублей.

Судя по ответу чиновников, магазинчик на первом этаже жилого дома в 10 минутах ходьбы от центральной площади Кургана является объектом придорожного сервиса. Чудеса, да и только!

Летом прошлого года в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" на улице Станционной началась реконструкция. Вместе с дорогами стали приводить в соответствие с нормами остановочные комплексы. Многие из них были установлены неправильно, например, стояли через дорогу друг против друга: выйдя из автобуса, люди перебегали на противоположную сторону улицы, рискуя попасть под колеса. В итоге остановку на Станционной, что была напротив пригородного вокзала, перенесли поближе к дому № 58. Согласно правилам дорожного движения, ставить транспорт ближе 15 метров от общественной остановки нельзя, поэтому парковочные карманы предпринимателей, находившиеся в этом радиусе, оказались вне закона.

От парковки Андрея Марфицына до остановки - 40 метров. Но ее почему-то тоже отрезали от проезжей части бордюрами. Поначалу предприниматель решил, что допущена ошибка, но его объекта вообще не оказалось в проекте реконструкции улицы. После долгих разбирательств чиновники предложили восстановить карман на старом месте за счет самого предпринимателя. В качестве аргумента в департаменте развития городского хозяйства привели 22-ю статью ФЗ-257 "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ", где говорится, что строительство стоянок и мест остановки транспортных средств осуществляется владельцем объекта дорожного сервиса или за его счет. Получается, магазинчик на первом этаже пятиэтажного жилого дома, находящегося в 10 минутах ходьбы от центральной площади Кургана, является объектом придорожного сервиса. Чудеса, да и только!

Но делать нечего, Андрей согласился снова сам оборудовать парковочный карман. Без него бизнес не имеет смысла: товар в магазине тяжелый, объемный, далеко не понесешь. Выручка в последнее время сильно упала, поэтому хотелось уложиться в минимальную сумму. Однако, рассказывает предприниматель, чиновники предупредили: все должно соответствовать ГОСТУ, в том числе асфальт и бортовой камень. Малейшее отклонение - снова снесут. Специализированная компания предложила свои услуги - 153 тысячи рублей.

- Спрашивается, зачем тогда парковку сносили, если она имеет право здесь находиться? Можно было всего лишь обновить, - недоумевает Марфицын. - Я готов поучаствовать в строительстве, но на условиях софинансирования. В конце концов, стоянкой активно пользовались и жители дома, ведь во дворе нет ни одного парковочного места. Кроме того, я в свое время уже заплатил.

Предприниматель разослал с десяток писем в различные инстанции в надежде на решение своего вопроса, но отовсюду получил отписки: все сделано по закону. Отчаявшись, написал недавно президенту России. Говорит, это последняя надежда, ведь только благодаря решениям, принятым на высшем уровне по господдержке малого бизнеса он сумел сохранить свое дело во время пандемии. Но местные чиновники сводят на нет все усилия федеральных властей.

В администрации Кургана на запрос "РГ" ответили, что перечень объектов, запланированных к ремонту в 2020 году, был опубликован на официальном сайте муниципалитета. Парковка по улице Станционной находится на муниципальной земле, и ее реконструкция не требует согласования с собственниками коммерческих организаций. По итогам выездного совещания принято решение о восстановлении парковки силами организации. Кроме того, в мэрии уточнили, что в результате приведения улично-дорожной сети в нормативное состояние, а именно при переносе остановок общественного транспорта, была ликвидирована только часть парковки, остальное снесено из-за неудовлетворительного состояния. Принадлежала ли эта часть Марфицыну, неизвестно, но он утверждает, что не получал ни одного предупреждения или штрафа за ненадлежащее содержание кармана.

Между тем данный случай не единственный в Кургане, сообщает начальник управления массовых коммуникаций и общественных связей администрации города Елена Бессонова. Парковки, не отвечающие требованиям строительных норм и правил, ликвидируются.

В отделе ГИБДД УМВД России по городу Кургану "РГ" сообщили, что летом 2020 года по коллективному обращению предпринимателей в прокуратуру совместно с ней и специалистами управления дорожного хозяйства и благоустройства мэрии была организована проверка. Нарушений в действиях администрации города не выявлено. Хотя автоинспекция не требовала переноса остановочного пункта (ее участие в проектировании таких объектов не предусмотрено законодательством), но с позиции обеспечения безопасности дорожного движения все сделано правильно. Владелец дорог - администрация города - приняла решение о ликвидации парковки. При этом предпринимателям были предложены обустроенные парковочные места неподалеку.

Мнение

Иван Камшилов, член комиссии по развитию городского хозяйства, градостроительству и земельным ресурсам Курганской городской Думы:

- К сожалению, нередки случаи, когда из-за реконструкции дороги сносят не только парковки, но и киоски, павильоны. А потом порой оказывается, что расширение улицы на этом участке невозможно по разным причинам. У меня в практике несколько таких дел. В ходе разбирательств выясняется, что нет взаимодействия между различными структурными подразделениями, которые проводят такие мероприятия. Случай со сносом парковки на Станционной - из той же серии. Не разобрались и снесли все разом. В итоге страдает бизнес, муниципалитет теряет налоги, падает доверие к власти.