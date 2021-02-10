В Сургуте маленьких детей госпитализировали с тяжелыми травмами

В больницу Сургута привезли двух малышей с тяжелыми травмами. В обстоятельствах, при которых дети пострадали, разбирается сейчас Следственный комитет Югры.

По информации правоохранительных органов, новорожденный мальчик и полуторагодовалая девочка получили повреждения накануне между четырьмя и пятью вечера в квартире. С травмами головы и других частей тела их госпитализировали в клинику. Возбуждено уголовное дело о нанесении тяжких телесных повреждений.

"На причастность к преступлению проверяются мать детей и ее сожитель - отец младшего ребенка: они оба были дома, когда приехала "скорая" и следственно-оперативная группа", - передает пресс-служба СК автономного округа.