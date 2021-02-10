С 2021 года бескорыстные дела в Западной Сибири будут поощрять новой наградой. Постановление о знаке отличия "За вклад в развитие добровольческой деятельности в Тюменской области" подписал губернатор Александр Моор. Десять первых тюменцев, достойных уважения на высшем уровне, назовут 5 декабря во Всемирный день волонтера.

- Замечательная новость, подтверждающая наши ощущения: сегодня волонтерство и добровольчество - показатель температуры общества, - комментирует руководитель координационного ресурсного центра поддержки добровольческого движения Тюменской области Алена Дюрягина.

Знака удостоятся те, кто не менее пяти лет непрерывно помогает людям, причем с наилучшими результатами. Заявки с кандидатурами в комиссию по наградам и почетным званиям могут отправлять коллективы или главы муниципальных образований.

Кстати, первые добровольцы на тюменской земле появились 20 лет назад. В организованное движение сибиряки объединились в 2009 году. Сегодня на сайте "Добро.ру" зарегистрировано более 33,5 тысячи местных волонтеров. С начала пандемии они выполнили более 174 тысяч заявок.

Кстати

На прошлой неделе в Доме творчества и спорта "Пионер" прошла первая встреча клуба "Мы вместе", выросшего из одноименной всероссийской акции. Три десятка волонтеров, представителей НКО, бизнес-структур, образовательных и соцучреждений намерены определить новые формы взаимодействия с земляками, чтобы оперативно реагировать на их просьбы. Ну а ресурсный центр поддержки добровольческого движения продолжит проводить конкурсы грантов для активистов (до 200 тысяч рублей, заявки принимают с 1 марта), развивать "Школу волонтера" и "Онлайн-школу".