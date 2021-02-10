Видео: В Тюмени решили связать самый длинный шарф в стране

На днях в Югре зафиксировали рекорд на самый длинный вязаный шарф. Его размер составил 103 метра. Тюменки решили не отставать от соседей и объявили собственный конкурс - теперь вяжут кусочки для будущего изделия всем городом.

Инициатором "рукодельной гонки" выступил местный Дом культуры "Водник".

Принять участие в изготовлении зимнего аксессуара может любой желающий. Главное условие - соблюсти ширину в 40 сантиметров, а вот длина персонального кусочка может быть любой, впрочем, как и цвет. Когда жители передадут в ДК все образцы, в единое полотно их соединит самая ответственная мастерица.

По словам замдиректора учреждения культуры Юлии Кушиной, какое-то время готовый шарф будут демонстрировать в "Воднике", а затем его передадут в один из музеев областной столицы.

Кстати, рекорд собираются зафиксировать 5 марта в 18.00 на мероприятии в Доме культуры.