Регионам разрешат отменять диспансеризацию из-за коронавируса

В случае роста заболеваемости коронавирусом регионы смогут самостоятельно приостановить диспансеризацию и оказание плановой медпомощи населению. Проект постановления об этом разработан Минздравом и проходит общественное обсуждение.

В пояснительной записке к документу говорится, что сегодня трудно прогнозировать дальнейшее развитие ситуации с COVID-19. Однако нужно быть готовыми к тому, что она может осложниться. В связи с этим предлагается предусмотреть особенности реализации программы базового медицинского страхования в 2021 году.

В связи с этим, как и в 2020 году, отдельные решения по ее выполнению будут приниматься на местах. Регионы должны оценивать эпидемическую обстановку на своих территориях. И, если число заболевших коронавирусом будет расти, то им рекомендуется приостановить бесплатную диспансеризацию в медучреждениях и, по возможности, перенести на более поздний срок плановые операции, назначенные гражданам в этот период. Также предлагается автоматически продлевать действие временных свидетельств полиса ОМС.

При этом в документе говорится, что медицинская помощь пациентам с онкологией, болезнями сосудов и сердца, эндокринной системы и пациентам, которым показана почечная терапия (диализ), должна оказываться в полном объеме.

В 2020 году регионы самостоятельно принимали решение о возобновлении диспансеризации населения после того, как ее временно отменили в конце марта из-за пандемии коронавируса.