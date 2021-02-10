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10.02.2021 21:32
Рубрика: Культура

Проклятье легких денег

Режиссер "Огонька" о тайнах изобретения сказок
Текст: Валерий Кичин
Фильм "Огонек-огниво" явился нам после успешного вояжа по мировым фестивалям, включая форум анимационного кино во французском Анси. Это вольная импровизация на тему знаменитой сказки, музыкальный фильм, далеко ушедший от оригинала. Его достоинства - лихо закрученный авантюрный сюжет, помещенный в антураж некоего городка с балканским колоритом, отличная музыка Артура Байдо и экспрессивная режиссура Константина Щекина. Его недостатки - избыток инородных по стилю диалогов и несколько хаотичная композиция - лишний раз вспомнишь совершенную в своей стройности сказку Андерсена.
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

У Константина Щекина за плечами бесценный опыт создания фильма "Ку! Кин-дза-дза" с Георгием Данелией. Обозреватель "РГ" в беседе с режиссером попытался выяснить некоторые тайны хрупкого жанра.

Фото: All Media
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Почему вы переместили "Огниво" на Балканы, переделали сюжет и ввели новых героев?

Константин Щекин: Мы понимали, что где бы ни развивалось действие, фильм получится русским. И решили, что правильнее поместить его где-то между Западом и Уралом. Сказку про огниво выбрал наш продюсер Юрий Рязанов - она из его любимых. И мы с соавтором Татьяной Ильиной начали разминать сюжет. Первая проблема, как ни забавно, - солдат, курящий трубку: курить нынче не рекомендовано. Вскоре мы поняли, что солдат как персонаж нам неинтересен - непонятно, с какой войны он идет. Герой мог быть цирковым артистом, мог - кузнецом, но стал Гончаром. В этом есть некая символика: гончар работает с глиной, ее обжигают, и человека из него делает его любимая девушка Огонек.

Вообще-то Андерсен обошелся без девушки, а у вас она стала главным персонажем. Дань новому феминизму?

Константин Щекин: Я далек от феминизма и против его экстремальных проявлений. Но уважаю стремление к равенству в правах и вижу, что женщины играют все более важную роль. Сегодня женщины - более активная, более духовная часть общества. Они терпимей, правильней, добрей. Они менее агрессивны.

О вашей героине - Огоньке - я бы так не сказал. Сцена, где она и Королева раздирают несчастного Гончара на части, и он безвольно болтается между ними, впечатляет.

Константин Щекин: Вот вы смеетесь, и я рад: эта сцена и должна быть смешной.

Анимация всегда дружила с музыкой. Почему так скупо ее использовали? У вас прекрасный композитор, но всего три "мюзикловых" номера.

Константин Щекин: А это не мюзикл, это музыкальный анимационный фильм. В нем музыка играет очень большую роль. Есть музыка иллюстративная, она подчеркивает эмоциональность событий. И есть музыкальные характеристики персонажей - танцевально-вокальные номера.

А что было раньше - яйцо или курица, фильм или музыка? Кажется, что художники ритмически синхронизировали действия персонажей с уже готовой музыкой.

Константин Щекин: Фоновая музыка писалась под готовый фильм. Для номеров - писалась заранее, хореограф Ирина Кашуба ставила на нее танцы с живыми исполнителями, потом это рисовали художники, внося свои корректировки. У нас хорошие аниматоры и режиссеры, они прекрасно чувствуют ритм.

А какую роль играете вы как режиссер-постановщик? Дирижируете этим оркестром?

Константин Щекин: Георгия Данелия как-то спросили: сценарий написал сценарист, музыку - композитор, роли сыграли актеры, а ты-то зачем? Я тоже, признаться, долго не понимал, зачем в оркестре дирижер, и только начав работать над своими картинами, понял: от дирижера зависит все произведение. Одна и та же симфония прозвучит по-разному. Роль режиссера-постановщика - с помощью всей команды передать то, что он хочет сказать картиной.

Фото: kinopoisk.ru

Кто из мастеров российской и мировой анимации вам ближе?

Константин Щекин: Георгий Данелия, Никита Михалков, Александр Митта. Называю режиссеров игрового кино - они мне близки по духу. Когда Данелия делал "Ку! Кин-дза-дзу", он подчеркивал: мы не анимацию делаем, а кино, только другими средствами. Я и "Огонек" сначала хотел снимать как игровое кино.

А в чем принципиальная разница?

Константин Щекин: Ее нет, она будет только стираться. Если взять последний "Человек-паук", там эта грань практически стерлась. Это просто разные формы подачи. Анимация - быстрее и точнее по действию, по монтажу. Но это единое визуальное искусство.

Почему в век компьютеров вы верны рисованной анимации?

Константин Щекин: Мы на ней воспитаны: "Маугли", "Карлсон"… Она трудоемка: работа над "Огоньком" шла три года, ее делала команда из почти двухсот человек. Она более теплая и душевная.

Ваше боевое крещение выиграно. Что дальше?

Константин Щекин: Студия ждет результатов проката, и в зависимости от них сформируем планы, их много. Можем делать что угодно, главное - нести добро и радость людям.

Фото: Предоставлено видеосервисом Premier
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При слове "добро" многие коллеги схватятся за револьвер. Считают, что человеку присущи жестокость и алчность, а вы делаете фильм о проклятье легких денег!

Константин Щекин: Показать жестокость и на этом заработать легче: злодей эффектнее, ярче. Чтобы показать добро привлекательным, нужно подумать и потрудиться. Как раз об этом - наш фильм: чтобы нормально жить, нельзя ждать халявных денег, их нужно заработать. Мы хотели изменить архетип Иванушки-дурачка: он должен слезть наконец с печи и взяться за обустройство собственной жизни.

Культура Кино и ТВ Анимация Кино и театр с Валерием Кичиным

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