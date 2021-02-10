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10.02.2021 17:20
Рубрика: Экономика

Россия, Индия и Япония определили приоритетные проекты на Дальнем Востоке

Текст: Константин Волков
В ходе экспертного обсуждения по вопросам экономического, инвестиционного, научно-технического сотрудничества с Индией и Японией на российском Дальнем Востоке были определены главные направления, которые планируют развивать Нью-Дели и Токио. Об этом сообщает российское Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ).
Фото: Закиев Ренат/ РГ
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Индийской стороне, как выяснилось, интересны проекты в сфере лесной промышленности, энергетики, проекты по добыче и огранке алмазов и в IT-секторе.

Японцы заинтересованы в развитии проектов, связанных с логистикой, энергетическим сектором, медициной, IT-технологиями, смарт-сити, а также в сотрудничестве между университетами.

"Российская сторона, - сообщает АНО АПИ, - предложила в качестве приоритетных рассматривать агропромышленность, лесопереработку, портовую инфраструктуру и медицинский сектор. Также обсуждалась возможность сотрудничества по созданию трансграничных терминалов по перевалке СПГ, нефти и угля. Все эти направления могут стать основой трехстороннего сотрудничества".

Как Япония, так и Индия ранее уже обнародовали программы, показывающие их интерес к российскому Дальнему Востоку.

Что касается Японии, то еще в 2016 году премьер-министр Японии Синдзо Абэ представил План сотрудничества из 8 пунктов, направленный на развитие отношений Токио и Москвы.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди обнародовал план "Действуй на Дальнем Востоке" на саммите Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке в 2019 году.

Эксперты Индийского совета по мировым делам (ICWA) и японского Института экономических исследований Северо-Восточной Азии (ERINA) отметили в ходе обсуждения с АНО АПИ, что трехстороннее партнерство на российском Дальнем Востоке "согласуется с индийско-японским партнерством в третьей стране и дополняет укрепление индийско-российского партнерства в области развития".

Также по словам экспертов из ERINA, "поддержку со стороны трех стран должны получать не только крупные проекты, но также малый и средний бизнес. Дальний Восток России должен быть ориентирован на экспорт своей продукции из-за малой емкости собственного рынка и стать игроком в цепочке поставок продукции стран Азиатско-Тихоокеанского региона".

Фото: iStock
Япония представила России новый вид сотрудничества на Дальнем Востоке

Гендиректор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Эдуард Черкин отмечает, что российская сторона готова развивать "трехсторонние бизнес-взаимодействия" и поддерживать японских и индийских инвесторов. Кроме того, Черкин напомнил, что "для улучшения инвестиционного климата в дальневосточных регионах созданы преференциальные режимы с налоговыми и административными льготами - территории опережающего развития и зоны свободного порта".

Индия и Япония на протяжении последних лет активно налаживают связи с дальневосточными регионами. Так, японская сторона вкладывают значительные средства в проекты в разных областях, от медицины до энергетики. Премьер Индии Моди заявил, что готов предоставить индийским компаниям 1 миллиард долларов для развития бизнеса на Дальнем Востоке. Также на ВЭФ-2019 было подписано соглашение об открытии прямого морского маршрута Владивосток-Ченнаи. Такой маршрут не только сократит время доставки грузов между Индией и Дальним Востоком России, но и даст новый импульс для проектов по развитию и модернизации портовой инфраструктуры, а также даст дополнительные возможности для увеличения объема торговли с японской стороной.

Как отмечалось во время экспертного обсуждения, "у каждой страны есть свои сильные стороны. У Индии это IT-технологии, фармацевтика. У Японии производство и экспорт технологий. Россия развивает нефтегазовый сектор".

Экономика ВЭД

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