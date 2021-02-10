Россия начнет транзит нефтепродуктов из Беларуси уже в марте

Уже в марте этого года Россия готова начать транзит белорусских нефтепродуктов через балтийские порты Усть-Луга и Санкт-Петербург. С 2021 по 2023 год они готовы принять до 9,8 млн тонн белорусских нефтепродуктов, в 2021-м - 3,5 млн, в 2022-м - 3,2 млн и в 2023-м - 3,1 млн тонн. Проект соглашения об этом подготовлен Минтрансом, согласован с другими ведомствами и предварительно проработан со стороны Беларуси.

В республике работают два крупных нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) Мозырский и Новополоцкий. Ежегодно страна экспортирует около 11 млн тонн нефтепродуктов - бензина, дизельного топлива, газойля, масел и мазута. Половина объемов уходит в соседние страны железной дорогой или автомобильным транспортом, а половина направляется на экспорт через порты стран Балтии - Литву и Латвию. Крупнейшие покупатели белорусских нефтепродуктов - Великобритания и Нидерланды. При этом поставки осуществляются также в страны Азии, Африки, Латинской и Северной Америки. С марта этого года на российские порты может прийтись более половины морского экспорта нефтепродуктов из Беларуси.

Возможность перенаправить белорусский экспорт через Усть-Лугу и Санкт-Петербург обсуждалась еще несколько лет назад, но только сейчас страны вплотную подошли к подписанию соглашения. Основные затруднения были связаны с экономической целесообразностью перемены маршрута для белорусской стороны. Расстояние до Риги или Клайпеды меньше, чем до Санкт-Петербурга или Усть-Луги, соответственно, ниже транспортные затраты. Проблема была решена после того, как РЖД предоставили 50% скидку до 2025 года к тарифам на перевозки белорусских нефтепродуктов в направлении портов Ленинградской области.

Половина морского экспорта нефтепродуктов из Беларуси может пойти через порты России на Балтике

Ускорить процесс помогло также то, что страны Балтии отказались покупать электроэнергию с запущенной в этом году Белорусской АЭС, считает к.п.н., зав. сектором Центра постсоветских исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Елена Кузьмина. По ее мнению, о близости подписания соглашения говорит тот факт, что компании Беларуси и Литвы не заключили нового многолетнего или даже годового контракта по транзиту взамен закончившегося в декабре прошлого года. Сейчас они возят свою продукцию по литовским железным дорогам до порта Клайпеды по разовым контрактам, уточнила Кузьмина.