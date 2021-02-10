Россияне назвали своих любимых поэтов, но не смогли узнать их строки

Величайшими поэтами всех времен и народов россияне считают Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и Сергея Есенина. Поэтические вкусы изучил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Оспаривать лидирующие позиции Пушкина не решился никто. Каждый третий именно его называет своим самым любимым поэтом, а 39 процентов опрошенных не задумываясь присудили ему звание одного из самых великих поэтов мира. Видя такое единодушие, не хочется вдаваться в подробности и рассуждать о том, почему называли именно Пушкина, то ли потому, что действительно читали, знают и любят, то ли потому, что он "наше все" и не суметь процитировать пары строк как-то неловко.

"Я помню чудное мгновенье…" Вы же помните эти слова? И как 89 процентов опрошенных безошибочно назовете их автора. Но вот еще один повод задуматься - молодые россияне в возрасте 18-24 лет реже давали правильный ответ. Ошиблись 17 процентов.

На второй строчке рейтинга поэтов с 20 процентов голосов - хулиган с невероятным талантом Сергей Есенин. Следом за ним с небольшим отставанием идет Михаил Лермонтов. Компанию самым великим составили Владимир Маяковский и Анна Ахматова (7%).

Владимир Маяковский, не попавший в тройку лидеров, мог бы гордиться тем, что его читает и знает подрастающее поколение, такое же бунтующее и неспокойное и готовое вслед за поэтом повторять: "Послушайте! Ведь, если звезды зажигают - значит - это кому-нибудь нужно? Значит - кто-то хочет, чтобы они были?". А у старшего поколения, видимо, другие кумиры, раз они приписывали авторство этих строк даже Сент-Экзюпери и Лермонтову. А почти 70 процентов по-честному затруднились ответить.

Чуть большо повезло Александру Блоку. То, что именно он написал "Ночь, улица, фонарь, аптека…" знают 28 процентов россиян.

Известное четверостишье Анны Ахматовой "Сжала руки под темной вуалью.../ Отчего ты сегодня бледна?" - Оттого что я терпкой печалью/ Напоила его допьяна" определил каждый десятый. Но чаще эти строки россияне относили перу Сергея Есенина (19 процентов).

Зато каждый пятый безошибочно назвал имя творца строк: "Ты течешь, как река. Странное название! И прозрачен асфальт, как в реке вода. Ах, Арбат, мой Арбат, ты - мое призвание. Ты - и радость моя, и моя беда". Булата Окуджаву сложно с кем-то спутать, хотя и пытались. Например, с Ахматовой.