Россиянка Кудерметова впервые в карьере вышла в третий круг Australian Open

Россиянка Вероника Кудерметова в первый раз в карьере смогла пройти в третий раунд Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В матче второго круга 32-я ракетка турнира встречалась с другой представительницей России Варварой Грачевой.

В первом сете Кудерметова никак не могла поймать свой ритм и приспособиться к сопернице. В итоге Грачева оказалась сильнее - 7:5. Однако во втором сете Кудерметова заметно прибавила и выиграла его со счетом 6:2. Она уверенно выглядела и в третьем сете, добившись победы с таким же счетом.

В третьем круге Кудерметова сыграет с победительницей матча между Айлой Томлянович, выступающей за Австралию, и вторым номером посева румынкой Симоной Халеп.