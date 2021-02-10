Российские гимнасты получили дополнительные квоты на Игры в Токио

Как сообщает официальный сайт Международной федерации гимнастики, такое решение было принято после отмены трех этапов Кубка мира, которые входили в систему отбора на Олимпиаду.

Изначально турниры должны были пройти в Милуоки, Штутгарте, Бирмингеме и Токио с марта по апрель 2020 года. Соревнования в Милуоки состоялись, а остальные три этапа были перенесены на 2021 год. Но сейчас их проведение невозможно.

В связи с этим у FIG образовались по три свободные квоты на Олимпиаду у мужчин и женщин, которые было решено распределить среди сильнейших команд по итогам чемпионата мира 2019 года.

У мужчин квоты достались России, Китаю и Японии, а у женщин - США, Китаю и России.

На сегодняшний день уже распределены 82 места из 98 на Играх у мужчин и 84 из 98 - у женщин.