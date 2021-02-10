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10.02.2021 23:43
Рубрика: Экономика

Российские разработчики ПО смогут быстрее попадать в реестр Минцифры

Текст: Ирина Алпатова

Срок рассмотрения заявок на включение в реестр отечественного ПО сократят в два раза. Проект постановления Минцифры разместило на портале проектов правовых актов. В документе предлагается изменить процедуру включения продуктов в реестр: к обработке заявок предлагается привлечь специализированные экспертные организации, что ускорит процесс рассмотрения заявок.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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Новый документ вводит требование локализации к производителям ПО: технические средства, необходимые для выпуска, использования, обслуживания продуктов, а также исходный текст и объектный код должны располагаться на территории Российской Федерации.

Сохраняется требование к правообладателям российского ПО иметь контролирующих российских бенефициаров. Это станет препятствием к попаданию в реестр ПО российских дочек иностранных вендоров, подчеркивает гендиректор компании "Новые облачные технологии" Дмитрий Комиссаров. "Теперь средства активации, выпуска, распространения, управления лицензионными ключами ПО на территории РФ должны будут управляться российскими организациями, либо гражданами России. Мы продолжаем вести диалог с министерством относительно других необходимых доработок", - рассказал он.

Продукт должен будет свободно продаваться на всей территории страны. Исключением станет программное обеспечение, разработанное для внутреннего использования органами власти, государственными и коммерческими компаниями.

Разработчики будут обязаны обеспечивать техническую поддержку и гарантийное обслуживание своего продукта. Компания, подающая заявку, должна располагать техническими возможностями и необходимой квалификацией сотрудников.

В 2020 году Минцифры улучшило администрирование процесса и поставило экспертизу на поток, в результате к концу года поток заявок желающих попасть в реестр отечественного ПО резко вырос, рассказал директор Ассоциации АПКИТ, председатель Совета ТПП РФ по развитию цифровой экономики Николай Комлев. Предложенные министерством поправки - логичное продолжение работы, считает он. Важными изменениями он назвал сокращение сроков экспертизы, более четкую формализацию требований, обязательства разработчиков по поддержке своего продукта. "Определенное ужесточение требований мне кажется несколько избыточным, но оно было ожидаемым с учетом международной политики", - сказал он.

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