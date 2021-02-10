Российский фармрынок за 2020 год вырос на 9,8% и достиг двух трлн рублей

Российский фармацевтический рынок показал рост выше, чем прогнозировалось в начале года. Динамика рынка в денежном выражении составила 9,8% вместо прогнозируемых ранее 5-6%. При этом в 2020 году аптеки не поднимали наценку на лекарственные препараты - ее средний уровень сохранился на отметке 24%. Это следует из итоговых данных за 2020 год, подведенных агентством DSM Group, которое специализируется на фармацевтическом рынке.

В денежном выражении объем рынка превысил два триллиона рублей, что на 0,1 триллиона больше, чем в 2019 году.

При этом в объемном выражении рынок по итогам года сократился на 4% - до 6 миллиардов упаковок, что также меньше, чем спрогнозированное ранее падение. При этом, как отмечают в агентстве, за год произошло переключение потребителей на приобретение таблеток в упаковках большего размера и более дорогих препаратов. Так, если количество проданных таблеток в упаковках показало снижение на 2,3%, то в "штуках" оно увеличилось на 0,9%, при этом наибольший прирост в продажах, плюс 6%, показали упаковки, содержащие более 50 капсул или таблеток.

Потребление дорогостоящих препаратов за 2020 год увеличилось на 45,5% в денежном выражении, спрос на дешевые лекарства за тот же период упал на 11%.

Отмечается, что в большей степени рынок рос за счет безрецептурных препаратов, плюс 13%, потребление же рецептурных препаратов снизилось на 8%. Также эксперты отмечают, что локализованные препараты имели более высокую динамику в рублях - 17% против 6% у импортных.

За 2020 год средневзвешенная стоимость упаковки выросла относительно 2019 года на 13% и составила 225 рублей.