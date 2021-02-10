Вратарь "Нью-Йорк Айлендерс" Семен Варламов стал одним из героев победного для своей команды матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Нью-Йорк Рейнджерс" (2:0).

Варламов отразил все 30 бросков по своим воротам, сделал третий шатаут в восьми встречах сезона. Россиянин стал первым голкипером клуба, сумевшим дважды по ходу чемпионата отыграть на ноль в играх против "Рейнджерс". Кроме того, Семен был признан второй звездой дня в НХЛ.

Первыми звездами стали Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль из "Эдмонтона". Они продлили в матче с "Оттавой" (3:1) результативные серии до десяти встреч. Третьим же в этом списке оказался форвард "Торонто" Остон Мэттьюс, который в поединке с "Ванкувером" (3:1) продлил серию игр с заброшенными шайбами до восьми.