Постановление правительства Саратовской области от 10 февраля 2021 года № 69-П "О внесении изменения в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П"

Новости

Ученые обнаружили возможную причину болезни Паркинсона 20:59
Экс-муфтия Киргизии задержали по подозрению в финансовых махинациях 20:49
В Петербурге перепрофилируют 11 инфекционных стационаров 20:44
В квартиру на севере Москвы заползла змея с голубыми глазами 20:35
Историку Соколову второй раз отказали в иске к избитой им девушке 20:30
В Мордовии число коек для больных COVID-19 сократили на 1200 20:18
Путин встретится с Лукашенко 20:08
Twitter больше не откроет Трампу доступ к платформе 20:04
Миронова извинилась за провал в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону 20:04
В Петербурге начали вакцинировать от коронавируса у станций метро 19:58
Вылетевший из Петербурга в Уфу самолет экстренно вернулся в Пулково 19:40
В ГП предлагают заочно привлекать иностранных организаторов незаконных акций 19:40
Вигго Мортенсен рассказал, почему не стал Росомахой 19:06
В Минприроды рассказали, где весной ждать лесные пожары 18:53
На дорогах Москвы стало больше машин 18:48
На H&M заведено дело о неуплате пошлин на три миллиарда рублей 18:44
Видео: хоббиты, супергерои и Гарри Поттер пропагандируют масочный режим 18:42
Продолжение "Соника в кино" получило лаконичный заголовок 18:31
Пенсионный фонд будет платить пособия, которые начисляли в соцзащите 18:25
Частная автодорога в Ростове станет бесплатной на 30 дней раньше срока 18:08
Зак Снайдер рассказал о сцене с Джокером в "Лиге справедливости" 18:06
В Петербурге число угонов в пандемию снизилось на 42% 18:05
Загадочный монолит в Турции оказался пиаром космической программы 18:03
Стало известно, куда россияне поедут на поезде в февральские праздники 17:56
Турция может отправить своего первого космонавта на "Союзе" 17:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
10 февраля 2021 г.

Постановление правительства Саратовской области от 10 февраля 2021 года № 69-П "О внесении изменения в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П"

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство Саратовской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П "О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID‑19)" следующее изменение:

дополнить пунктом 1.11.3 следующего содержания:

"1.11.3. Возобновить с 10 февраля 2021 года оказание социальных услуг в стационарной форме в учреждениях, подведомственных министерству труда и социальной защиты области:

а) в реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями при условии соблюдения требований, установленных санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19)";

б) в ГАУ СО "Центр адаптации и реабилитации инвалидов" при условии соблюдения МР 3.1/2.1.0182-20 "Рекомендации по организации работы санаторно-курортных учреждений в условиях сохранения рисков распространения COVID‑19";

в) в отделении "Мать и дитя" ГАУ СО "Социально-оздоровительный центр "Лазурный" при условии соблюдения МР 3.1/2.1.0182-20 "Рекомендации по организации работы санаторно-курортных учреждений в условиях сохранения рисков распространения COVID‑19".".

2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 10 февраля 2021 года.

Вице-губернатор Саратовской области - Председатель Правительства Саратовской области Р.В.Бусаргин



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией