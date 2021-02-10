Постановление правительства Саратовской области от 10 февраля 2021 года № 69-П "О внесении изменения в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П"

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство Саратовской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П "О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID‑19)" следующее изменение:

дополнить пунктом 1.11.3 следующего содержания:

"1.11.3. Возобновить с 10 февраля 2021 года оказание социальных услуг в стационарной форме в учреждениях, подведомственных министерству труда и социальной защиты области:

а) в реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями при условии соблюдения требований, установленных санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19)";

б) в ГАУ СО "Центр адаптации и реабилитации инвалидов" при условии соблюдения МР 3.1/2.1.0182-20 "Рекомендации по организации работы санаторно-курортных учреждений в условиях сохранения рисков распространения COVID‑19";

в) в отделении "Мать и дитя" ГАУ СО "Социально-оздоровительный центр "Лазурный" при условии соблюдения МР 3.1/2.1.0182-20 "Рекомендации по организации работы санаторно-курортных учреждений в условиях сохранения рисков распространения COVID‑19".".

2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 10 февраля 2021 года.

Вице-губернатор Саратовской области - Председатель Правительства Саратовской области Р.В.Бусаргин







