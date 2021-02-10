СМИ: Меркель хочет продлить карантин в Германии до середины марта

Новости

Кабмин ФРГ: Берлин в контакте с США по санкциям против "Северного потока 2" 16:27
Песков назвал избыточную смертность от COVID-19 "суровой реальностью" для всех стран 16:25
Бахрейн зарегистрировал вакцину "Спутник V" 16:22
Экс-замглавы УФСИН Петербурга осудили на 18 лет за взятки и убийство 16:21
Главу минстроя Башкирии перевели под домашний арест 16:12
Власти Москвы опубликовали новые планы по реновации 15:53
Татьяна Москалькова получила более 2000 жалоб по семейным вопросам 15:51
В Болгарии возложили венки к мемориалу русскому дипломату графу Игнатьеву 15:47
Ученые из РФ и Франции выяснят, как ветра влияют на экологию Арктики 15:39
В Петербурге минувшая ночь стала самой холодной за зиму 15:37
Музыка Чайковского будет звучать вместо гимна РФ на ЧМ по шорт-треку 15:36
Врачи прокомментировали смерть пациентов в ковидном отделении в Подмосковье 15:35
Путин призвал не допустить появления на рынке ценных бумаг "обманутых вкладчиков" 15:18
Под Костромой домашнего тирана отправили под стражу 15:10
СК проверит инцидент с самолетом, который развернуло на ВПП в Ростове 15:10
В Боснии и Герцеговине почтили память Виталия Чуркина 15:06
В Москве иномарка сбила пешеходов на тротуаре 14:59
Путин призвал эффективно использовать деньги для здравоохранения 14:54
Путин отметил объективность журнала Lancet после публикации о "Спутник V" 14:53
В Петербурге откроют фудкорты в торговых центрах 14:46
В Госдуму внесли законопроект о квоте на социальную рекламу в интернете 14:42
Российские гимнасты получили дополнительные квоты на Игры в Токио 14:40
Володин поручил оставить как можно меньше законопроектов новому созыву ГД 14:26
Итоги испытаний вакцины Центра "Вектор" направлены в зарубежные журналы 14:05
В Испании COVID-19 переболели уже свыше 3 миллионов человек 13:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как получить скидку от государства за отдых в России
Как получить скидку от государства за отдых в России
Кто рискует заболеть COVID-19 повторно и можно ли делать прививку аллергикам
Кто рискует заболеть COVID-19 повторно и можно ли делать прививку аллергикам
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
10.02.2021 15:58
Рубрика: В мире

СМИ: Меркель хочет продлить карантин в Германии до середины марта

Текст: Екатерина Забродина
В среду канцлер Германии Ангела Меркель проведет очередную видеоконференцию с премьерами земель о том, сколько еще держать немцев на карантине. Похоже, что спор об этом продолжался до последнего.
Фото: John MACDOUGALL / AFP Фото: John MACDOUGALL / AFP
Фото: John MACDOUGALL / AFP

Накануне в распоряжении портала Spiegel online оказался проект резолюции, утвержденной федеральным правительством и разосланной в регионы. Из него следует, что Меркель настаивала на продлении жестких ограничений как минимум до 1 марта. Однако утром, за несколько часов до совещания, в немецкие СМИ попала обновленная версия документа. Она содержит еще более радикальное предложение: оставить в силе локдаун до 14 марта.

Фото: Reuters
Во Франции ужесточили контроль за соблюдением комендантского часа

О том, что на его скорую отмену рассчитывать не приходится, стало понятно уже в понедельник, когда канцлер провела консультации с членами консервативной фракции в бундестаге. "Мы ничего не выиграем, если начнем стремительно выходить из локдауна", - цитирует агентство DPA Меркель со слов одного из участников закрытой встречи.

В Берлине всерьез опасаются, что в ближайшие пару недель страну накроет мутировавший штамм COVID-19 из Великобритании, и ситуация станет непредсказуемой. "Ограничение контактов по-прежнему останется нашим главным приоритетом на ближайшие недели", - говорится в проекте решения властей.

Судя по всему, на этой неделе бизнесмены так и не дождутся от правительства хотя бы примерного графика открытия экономики. Как ожидается, единственное исключение сделают для парикмахерских. Согласно утечкам, им разрешат возобновить работу с 1 марта. А вот про кафе и рестораны, музеи и театры, а также непродовольственные магазины розничной торговли речь пока не идет. Они откроют двери не раньше, чем уровень заражения коронавирусом опустится до показателя 35 новых случаев на 100 тысяч человек за неделю. Пока эту цифру удалось сбить с 73 до 68 в среднем по стране, рапортует Институт Коха.

Фото: EPA-EFE/ROBIN VAN LONKHUIJSEN
Власти Германии хотят продлить режим ЧС по коронавирусу до июня

Согласно документу, ослабление карантина может начаться с открытия школ и детских садов - для правительства и глав регионов это приоритет. "Нашим детям приходится пожинать плоды "дистанционки". Глупо делать вид, будто мы можем чему-то научить их в цифровом формате", - открыто заявил премьер земли Северный Рейн - Вестфалия, новый глава партии христианских демократов Армин Лашет. "Нервы у родителей на пределе. Надо что-то срочно предпринять", - считает глава Союза немецких городов и коммун Герд Ландсберг.

Похоже, что решение передадут на откуп земель. Там процесс уже пошел, причем без отмашки из Берлина. Так, правительство Саксонии на последнем заседании в Дрездене постановило открыть детские сады и начальные классы со следующего понедельника.

В мире Европа Германия Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин призвал не допустить появления на рынке ценных бумаг "обманутых вкладчиков"
Лавров рассказал о попытках Запада сделать Россию "послушной" страной
ФНС с марта может начать автоматически предоставлять налоговые вычеты
За сутки в России подтверждено 14 494 случая COVID-19 в 85 регионах
Минсельхоз попросил разрешить въезд иностранным рабочим для сезонных работ
Как Европа переживает пандемию
О чем в разных странах нельзя писать госслужащим в соцсетях