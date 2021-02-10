СМИ: Меркель хочет продлить карантин в Германии до середины марта

В среду канцлер Германии Ангела Меркель проведет очередную видеоконференцию с премьерами земель о том, сколько еще держать немцев на карантине. Похоже, что спор об этом продолжался до последнего.

Накануне в распоряжении портала Spiegel online оказался проект резолюции, утвержденной федеральным правительством и разосланной в регионы. Из него следует, что Меркель настаивала на продлении жестких ограничений как минимум до 1 марта. Однако утром, за несколько часов до совещания, в немецкие СМИ попала обновленная версия документа. Она содержит еще более радикальное предложение: оставить в силе локдаун до 14 марта.

О том, что на его скорую отмену рассчитывать не приходится, стало понятно уже в понедельник, когда канцлер провела консультации с членами консервативной фракции в бундестаге. "Мы ничего не выиграем, если начнем стремительно выходить из локдауна", - цитирует агентство DPA Меркель со слов одного из участников закрытой встречи.

В Берлине всерьез опасаются, что в ближайшие пару недель страну накроет мутировавший штамм COVID-19 из Великобритании, и ситуация станет непредсказуемой. "Ограничение контактов по-прежнему останется нашим главным приоритетом на ближайшие недели", - говорится в проекте решения властей.

Судя по всему, на этой неделе бизнесмены так и не дождутся от правительства хотя бы примерного графика открытия экономики. Как ожидается, единственное исключение сделают для парикмахерских. Согласно утечкам, им разрешат возобновить работу с 1 марта. А вот про кафе и рестораны, музеи и театры, а также непродовольственные магазины розничной торговли речь пока не идет. Они откроют двери не раньше, чем уровень заражения коронавирусом опустится до показателя 35 новых случаев на 100 тысяч человек за неделю. Пока эту цифру удалось сбить с 73 до 68 в среднем по стране, рапортует Институт Коха.

Согласно документу, ослабление карантина может начаться с открытия школ и детских садов - для правительства и глав регионов это приоритет. "Нашим детям приходится пожинать плоды "дистанционки". Глупо делать вид, будто мы можем чему-то научить их в цифровом формате", - открыто заявил премьер земли Северный Рейн - Вестфалия, новый глава партии христианских демократов Армин Лашет. "Нервы у родителей на пределе. Надо что-то срочно предпринять", - считает глава Союза немецких городов и коммун Герд Ландсберг.

Похоже, что решение передадут на откуп земель. Там процесс уже пошел, причем без отмашки из Берлина. Так, правительство Саксонии на последнем заседании в Дрездене постановило открыть детские сады и начальные классы со следующего понедельника.