Репортеры "СОЮЗа" встретили на Белорусском вокзале первый за десять месяцев пассажирский поезд из Минска

Россияне и белорусы снова могут ездить друг к другу в гости: с 8 февраля возобновилось прямое пассажирское железнодорожное сообщение между Москвой и Минском.

Движение восстановлено пока не в полном объеме. На данном этапе начали курсировать белорусский фирменный скорый поезд "Беларусь" №2/1 Минск - Москва и российский фирменный скорый поезд "Янтарь" №30/29 Калининград - Москва. Следует заметить, что в Калининград поезда из Москвы через Беларусь ходили весь прошлый год. Однако сойти с поезда в Беларуси было нельзя - остановка в Минске была чисто технической. Теперь в графике поезда "Янтарь" предусмотрена полноценная остановка на станции Минск-пассажирский для посадки и высадки пассажиров.

...Этого события и россияне, и белорусы ждали почти год. Железнодорожное сообщение между Россией и Беларусью было приостановлено 5 апреля прошлого года из-за пандемии коронавируса. Инициатором стала российская сторона, которая в марте ввела временные ограничения в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации для всех стран, в том числе и для Беларуси. И вот после перерыва почти в десять месяцев 8 февраля первый поезд отправился из Минска в направлении российской столицы. На Белорусском вокзале его встречали и мы...

...Москва. Восемь часов утра. Через тринадцать минут, судя по табло, на восьмой путь прибывает знаменитая "единичка-двойка", так в народе называют этот фирменный поезд. Он считается одним из самых комфортабельных в Беларуси. Проводницы как на подбор, красавицы-модели, все улыбчивые, приветливые. В поезде чистота и комфорт, по желанию пассажиры могут выбрать горячий завтрак или сухой паек. Но самое главное преимущество поезда - его расписание. Он всегда курсировал между двух столиц в очень удобное время. Отправление почти одинаковое - в начале одиннадцатого вечера, разница буквально в пару минут. Прибывал он в Минск в полвосьмого утра, а в Москву - в начале девятого утра. Очень удобно, ночью можно выспаться и еще целый день впереди.

Железнодорожное сообщение между Россией и Беларусью было приостановлено 5 апреля прошлого года из-за пандемии

На перроне уже собирается народ, среди встречающих практически одни мужчины. Андрей белорус, сейчас работает в Москве. Приехал встретить жену Ольгу с сыном.

- Не видел семью с Нового года, а до этого - пять месяцев. Восстановление железнодорожного сообщения ждал как никогда. Сын маленький, Артему 24 февраля исполнится годик. Этот поезд просто соединил нашу семью, - рассказал Андрей.

А вот Ринат приехал встретить двадцатидвухлетнюю дочь Людмилу.

- Жена белоруска, я москвич, давно живем в Москве. А дочка отучилась в белорусском университете, закончила факультет иностранных языков с красным дипломом. Сейчас работает в Минске, - поделился с нами радостью Ринат. - Давно не виделись, у дочки сейчас отпуск, и она очень хотела приехать к нам. А тут поезд, такая удача!

Состав прибывает строго по расписанию. Первыми выходят проводники, как всегда элегантные, все в масках с надписью "Беларусь". Встречаем с Андреем Ольгу, она ехала в купе. Интересуемся, как добралась с маленьким ребенком.

- Я ездила этим поездом и раньше, до коронавируса. Почти ничего не изменилось, разве что ковровые дорожки убрали.

Около двух часов ночи, в Смоленске, был пограничный контроль - у нас проверили документы. Все очень корректно, ребенок даже не проснулся.

Вера Степановна Деревяшкина купить билет в купе не успела, ехала в плацкарте.

- Дочь с внуками живут в Москве, а я в Минске. Не виделись с марта прошлого года, а ведь раньше я ездила к ним 3-4 раза в год, и они приезжали. Соскучилась очень и даже купила билет на автобус, но мне в мои почти семьдесят лет на нем добираться очень тяжело, - пожаловалась Вера Степановна. - В шесть часов уезжала из дома, и уже в дороге узнала, что началась продажа билетов. Я обратно, и бегом на вокзал, вот последний вагон, последнее место достались.

- Этот поезд для белорусов просто жизненно необходим, - поделилась Анжела Борисова из Могилева. - Меня ждут на предприятии в Новосибирске, я технолог. Если бы не поезд, не знаю, как добиралась бы. Билеты было взять тяжело - они таяли прямо на глазах. Боялась, что цену накрутят, все же первый поезд, но цена стандартная, как и до пандемии. За плацкарт я заплатила на российские деньги около трех с половиной тысяч рублей.

Первым поездом прибыли не только пассажиры, но и их четвероногие питомцы. В составе есть для этого все условия. Пенсионер Александр Яковлевич Ужлаков вместе с дочерью взяли с собой в путешествие любимца семьи собачку Айри породы джек-рассел-терьер. Питомец дорогу перенес превосходно.

- Ничего не изменилось для перевозки собак в поезде. Главное, надо иметь документы на собаку и справку, что она здорова, - рассказал Александр Яковлевич. - В Москву я приехал к двум дочерям, не видел их почти год. То, что поезд пустили, - это просто счастье.

Возвращению поезда радуются не только пассажиры, но и проводники.

- Примерно неделю назад мне сообщили, что наш поезд возвращается. Я работаю на нем с 2009 года, и моему счастью нет предела, - призналась Вероника Емельяненко, проводник второго вагона. По словам Вероники, первая поездка прошла спокойно. Дистанционной рассадки в поезде нет, но все должны соблюдать личную безопасность и, выходя из купе, надевать маски. В составе есть вагон-ресторан, но пока посещать его самостоятельно нельзя - заказ пассажиры могут сделать только через проводника. Также проводник обеспечит желающих чаем, кофе и сладостями.

Как пояснила Вероника Емельяненко, при посадке сопровождающих пока в вагоны не пускают, у пассажиров, как и прежде, проводники проверяют только билет и паспорт, но строго предупреждают, что нужна справка об отсутствии COVID-19 - ее требуют на паспортном контро­ле в Смоленске. Кстати, всем пассажирам в обязательном порядке по пути следования измеряют температуру. В поезде регулярно проводится дезинфекция.

Всем пассажирам нужна справка об отсутствии COVID-19, ее попросят предъявить при прохождении паспортного контроля в Смоленске

...Вечером 9 февраля фирменная "единичка" отправилась обратно в Минск. Следующий состав ждут в Москве 11 февраля.

К слову, взять билет на поезд Минск - Москва - Минск могут только граждане Беларуси и России. В пути нужно иметь медицинские маски и перчатки.

Помимо паспорта требуется медицинский документ на бумажном носителе или в электронном виде, подтверждающий отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, выполненный не позднее трех суток до даты пересечения границы. По приезду в пункт назначения сдавать тесты не надо, сидеть на карантине тоже не требуется.

Справка не нужна детям до 6 лет для въезда в Беларусь и детям до 5 лет для въезда в Россию при наличии справки у сопровождающих их лиц.

При следовании из Минска билеты на поезд № 2/1 Минск - Москва можно приобрести до станций Смоленск, Вязьма и Москва-Белорусская, в обратном направлении до станций Вязьма, Смоленск, Минск-Пассажирский. Остановка в Орше без посадки и высадки пассажиров.

Билеты на поезда можно купить на сайтах РЖД и БЖД, через мобильные приложения, а также в ж/д кассах. Цена: плацкарта - от 3282 российских рублей, купе - от 6055 российских рублей.

тем временем

Авиакомпания "Белавиа" возобновляет выполнение регулярных рейсов по маршрутам Минск - Санкт-Петербург - Минск и Минск - Ростов-на-Дону - Минск. Также увеличивается количество полетов по маршруту Минск - Москва (DME) - Минск.

В Санкт-Петербург самолеты "Белавиа" будут летать по пятницам (аэропорт Пулково), в Ростов-на-Дону - по субботам, обратный рейс - по воскресеньям, а в Москву - по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям с прибытием в аэропорт Домодедово.

С 9 февраля и авиакомпания "Аэрофлот" увеличила с трех до пяти рейсов в Минск. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

Теперь самолеты будут отправляться из аэропорта Шереметьево по вторникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям. Стоимость билета на первый рейс 9 февраля составила 13 809 рублей.