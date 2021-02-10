Совфед освободил региональных омбудсменов от уплаты судебных пошлин

Уполномоченные по правам человека в субъектах Федерации больше не будут платить пошлины при обращении в суды. Такие поправки в Налоговый кодекс РФ одобрил сегодня Совет Федерации.

В сопроводительных документах отмечается, что региональные омбудсмены вправе обращаться в органы правосудия в защиту нарушенных прав и законных интересов граждан, однако при этом обязаны уплачивать государственную пошлину из средств, предусмотренных на свое содержание.

Это ограничивает реализацию прав уполномоченных и создает неравные возможности для населения разных регионов получить поддержку со стороны омбудсменов, считает автор инициативы депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

"Данный закон освобождает уполномоченного по правам человека в регионах РФ от уплаты государственной пошлины в судах по аналогии с уполномоченным по правам человека в РФ", - заявил замред Комитета СФ по бюджету Андрей Епишин, представляя документ на заседании палаты.

С отменой пошлин для уполномоченных по правам человека в регионах льгота будет распространяться на весь институт защиты прав человека в России.

"Трудами в том числе (уполномоченного по правам человека в РФ) Татьяны Николаевны Москальковой справедливость наконец-то восторжествовала", - отметила спикер СФ Валентина Матвиенко, ставя вопрос на голосование. Сенаторы поддержали закон единогласно.