Совфед ввел бессрочную квоту на обучение сирот в вузах за счет бюджета

Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон, который закрепляет за сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, и участниками боевых действий право обучаться в вузах за счет бюджета. Квота вводится на бессрочной основе.

Авторы инициативы (она внесена группой депутатов) напоминают, что льгота по внеконкурсному приему в вузы была значимым "социальным лифтом" для этих категорий граждан. Она впервые была введена еще в 1987 году и с тех пор неоднократно продлевалась и трансформировалась.

Первый зампред Комитета СФ по науке, образованию и культуре Дмитрий Василенко, представляя документ на пленарном заседании палаты, отметил, что до недавнего времени у сирот и участников боевых действий было право на обучение вузах за счет бюджета по программам бакалавриата и специалитета в пределах установленной квоты при условии успешного прохождения вступительных испытаний. Однако норма носила временный характер, срок ее действия истек 1 января 2021 года.

Одобренные сегодня нормы бессрочно закрепляют особое право сирот и участников боевых действий на обучение в вузах за счет бюджета наряду с детьми-инвалидами, подчеркнул сенатор.

Василенко уточнил, что квота составляет не менее 10% от числа бюджетных мест по данной специальности.

"Закон очень хороший, - отметила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. - Всегда очень приятно принимать законы по дополнительным мерам поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей".

Сенаторы намерены продолжить работу в этом направлении. Член комитета СФ по регламенту Елена Шумилова предложила подумать о мерах поддержки для матерей-одиночек, у которых зачастую не бывает возможности дать своим детям хорошее образование. "Да, надо отдельно это проработать и, возможно, изыскать меры дополнительной поддержки", - ответила на инициативу Валентина Матвиенко.