Средства ПВО отразили атаку на российскую базу Хмеймим в Сирии

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили в Сирии атаку на нашу авиабазу Хмеймим. Противники пытались атаковать российских военнослужащих с помощью реактивных систем залпового огня дальнего радиуса действия. Инцидент, по словам замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирала Вячеслава Сытника, произошел 9 февраля в 19:45.

Военачальник рассказал, что средства объективного контроля установили, откуда был осуществлен обстрел - с территории Идлибской зоны деэскалации, подконтрольной незаконным вооруженным формированиям. Пострадавших нет, материального ущерба не получено. Отмечается, что российская авиабаза функционирует в плановом режиме.

"Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах", - заключил контр-адмирал Сытник.

В то же время обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, по данным ЦПВС, за прошедшие сутки не зарегистрировано.

При этом в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 26 обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат-ан-нусра" (признана террористической в РФ).