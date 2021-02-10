Стоянку древних охотников возрастом 28 тысяч лет раскопали во Франции

Специалисты Национального института превентивных археологических исследований Франции (Inrap) при проведении полевых работ в регионе Овернь - Рона - Альпы обнаружили крупную доисторическую стоянку охотников эпохи позднего палеолита.

Об открытии сообщается на сайте Inrap. Раскопки стартовали еще в 2018 году. Они проводятся на берегу реки Драк. Сообщается, что стоянка древних охотников была разбита на высокой террасе, на высоте около 600 метров над уровнем моря, откуда открывается живописный вид на долину Дром.

Археологи установили, что это был крупный охотничий лагерь, который, по всей видимости, использовался в период от 26 до 28 тысяч лет назад. По мнению исследователей, это был лагерь представителей так называемой Граветтской культуры.

Стоянка хорошо сохранилась благодаря благоприятным климатическим условиям и местной почве. Кстати, ее следы располагаются всего лишь на глубине около одного метра от поверхности земли. Площадь этого лагеря составляла около 100 квадратных метров.

На его территории было сложено два крупных круглых очага, вокруг которых и было найдено большинство артефактов. В частности, была обнаружена коллекция из 1106 обработанных кремневых орудий и отходов, образовавшихся при изготовлении каменных лезвий.

Анализ показал, что часть орудий и инструментов охотники принесли с собой, а часть изготовили прямо на месте. Их арсенал был разнообразен. Так, были найдены типичные для Граветтской культуры наконечники копий. Были раскопаны и кремневые ножи, предназначенные для обработки кожи и дерева.

На принадлежность стоянки к Граветтской культуре указывает и то, что древние охотники в качестве топлива для костров использовали кости убитых ими животных.

О том, что это был именно временный охотничий лагерь, свидетельствует несколько факторов, в том числе относительно небольшое количество каменных инструментов и низкая степень их износа. Кроме того, огонь в очагах пылал непродолжительное время.

Граветтская культура получила свое название по пещере Ла-Граветт, расположенной во французском департаменте Дордонь. В Западной Европе она сменила Ориньякскую культуру, есть мнение, что носители Граветтской культуры могли мигрировать в Европу с Ближнего Востока.

Для этих народов были характерны острия из пластин с притупленными краями. Эта культура также известна своими скульптурами, обнаженными женскими фигурками, называемыми Венерами палеолита.