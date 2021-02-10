Светлана Немоляева - об актерской династии, новых ролях и своем характере

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева в представлении не нуждается: более 60 лет она играет в театре имени Маяковского, на ее счету свыше ста ролей в кино. В этом году замечательная актриса стала лауреатом национальной кинопремии "Золотой орел" как "Лучшая актриса на телевидении" за роль в многосерийном фильме "Дипломат".

Светлана Немоляева: На премьеры хожу в родной театр имени Маяковского, где служим я и моя внучка Полина РИА Новости

Светлана Немоляева: Это огромное счастье получить признание в виде такой потрясающей премии от людей, которые составляют гордость и счастье нашего кинематографа.

А что сказал сын, сыгравший в "Дипломате" главную роль?

Светлана Немоляева: Мама, меня пугает твое возрождение.

С минского кинофестиваля "Лістапад-2018" вы увезли спецприз "Кино без границ". У вас много наград?

Светлана Немоляева: Я не обласкана наградами. Когда "Служебный роман" выдвинули на Госпремию, меня вычеркнули из списка.

Почему?

Светлана Немоляева: Я играла героиню, которая бегает за женатым мужчиной.

А когда мне вручили первую награду, расплакалась. Это была "Золотая маска".

"Лiстапад-2018" был посвящен Кире Муратовой. Вы же с ней работали?

Светлана Немоляева: Кира пригласила меня на съемки на Одесскую киностудию. Я была беременна, ждала Шурика. Кира успокоила: будешь играть сидя. Стоял ноябрь, в павильонах было очень холодно. У Киры была бесподобная беличья шубка, и на время съемок она отдала ее мне со словами: "Тебе нужно беречь малыша".

Эльдар Рязанов, увидев меня в спектакле "Родственники", назвал клоунессой и пригласил в "Служебный роман" и "Гараж"

А вам доводилось сниматься в Минске?

Светлана Немоляева: Да, на "Беларусьфильме". В Минске много снимался Александр Лазарев - у выдающегося белорусского режиссера Виктора Турова. Мы ездили в Минск с огромным удовольствием. Я люблю эту уютную, красивую страну, открытых людей. Белорусская группа как-то накрыла российским актерам стол - приготовили потрясающие пельмени с капустой и жареным луком.

Как сложилась ваша семейная династия?

Светлана Немоляева: Моя семья старообрядческая, жила на Таганке. Предки во время гонений за веру уехали в Сибирь, поселились в поселке, который назвали Не Так Молящиеся. Отсюда и фамилия - Немоляевы. Папа был каллиграфом и работал в ГУМе, куда однажды пришли Всеволод Мейерхольд и Зинаида Райх. Папа провел для них экскурсию и за это получил контрамарки на спектакль. И... заболел искусством. Поступил во ВГИК, он выпускник первого выпуска. А мой дядя был артистом Театра революции, ныне "Маяковка". Мама работала звукорежиссером на "Мосфильме".

Где вы познакомились с мужем Александром Лазаревым?

Светлана Немоляева: В театре. Меня попросил подыграть в "Укрощении строптивой" мой сокурсник на просмотре в театр. И Сашу тоже. Роль была не моя, и мой первый режиссер Николай Павлович Охлопков над моей игрой смеялся. "Ты смешная, а роли должны быть нервные, драматические". Но меня взял. И Сашу тоже.

На сцене и в жизни вы были вместе более полувека.

Светлана Немоляева: Думаю, тут существует некая генетическая связь. Когда человек встречает родного человека, то это подарок судьбы. Но Саша всегда говорил: сохранять верность - это работа. За нашим романом следил весь театр. Мы целовались в темных уголках, но я плохо видела и думала, что нас не замечают.

Где жили?

Светлана Немоляева: У папы с мамой на Плющихе. Играли по 25 спектаклей в месяц. Когда был выходной, торопили время: скорее бы на работу. Мы были неразлучники. Повенчались в Абрамцеве тихо, по-семейному. У нас не было мыслей, чтоб, например, отдыхать друг без друга. Саша ушел из жизни, не имея врагов.

За что вы полюбили "Маяковку"?

Светлана Немоляева: Когда меня привели в крохотную гримерку, за окном шумел тополь, и мне показалось, что это рай на земле.

Ваш театр изменился?

Светлана Немоляева: Александр Лазарев говорил, что всю жизнь проработал в одном здании, но в трех разных театрах. Сначала это был театр Охлопкова, затем Гончарова, потом Арцибашева, лауреата премии Союзного государства в области литературы и искусства.

Вы из дворянского рода.

Светлана Немоляева: Бабушка из дворянского рода курила "Беломорканал", ссорила нас с папой, который был с мещанской Таганки. Я не разрешала мужу ходить с целлофановым пакетом по улице. Он был стройный как кипарис, но не понимал, что у кипариса не должно быть целлофанового пакета с кефиром.

А как вы оценили знаменитый фильм "Еще раз про любовь"?

Светлана Немоляева: Я была ревнючей. Когда картина вышла, один раз посмотрела ее и сказала, что больше смотреть не буду - там все время обнимаются. Спустя много лет я восприняла фильм по-другому, видя, как точно, в духе 60-х, сыграли и Александр Лазарев, и Татьяна Доронина.

Как начался ваш кинороман с Эльдаром Рязановым?

Светлана Немоляева: Эльдар Александрович, увидев меня в спектакле "Родственники", назвал клоунессой и пригласил в "Служебный роман" и "Гараж".

А в "Иронию судьбы..." не взял...

Светлана Немоляева: Было восемь проб, и он сказал: "Ну, можно хуже, но трудно".

Вы в театры ходите?

Светлана Немоляева: Да, в родной театр имени Маяковского, где служим я и моя внучка Полина, и в театр "Ленком", где работает сын.

А в кинематограф зовут?

Светлана Немоляева: Мария Шалаева дебютирует с фильмом "Синдром жизни", который снимается на iPhone. Кроме меня в нем играют Татьяна Догилева, Максим Лагашкин, Максим Виторган. Снялась в "12 стульях" с Дмитрием Нагиевым.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Светлана Немоляева родилась в Москве 18 апреля 1937 года. Во время учебы в Театральном училище имени Щукина была принята в труппу "Маяковки". В 1960 году вышла замуж за Александра Лазарева. В 2018 году фильм "Мешок без дна" Рустама Хамдамова с ее участием удостоен "Серебряного Георгия" Московского фестиваля. Сын Александр Лазарев-младший - ведущий актер "Ленкома", внучка Полина - актриса театра имени Маяковского. Внук Сергей - студент ВГИКа.