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10.02.2021 15:51
Рубрика: Власть

Татьяна Москалькова получила более 2000 жалоб по семейным вопросам

Текст: Елена Яковлева

Более 2000 жалоб по семейным вопросам получила в прошлом году уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Это на 10 процентов больше, чем в 2019-м, сообщила Татьяна Москалькова на заседании комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин, детей.

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Жилье и образование - самые частые вопросы, которые поднимают российские семьи. И если тема обеспечения жилыми помещениями стала меньше тревожить россиян (количество обращений сократилось на 25 процентов, повлияли меры по реализации государственных жилищных программ), то тема обеспечения компьютерами - для дистанционного образования детей - очень остра. Не каждая семья смогла обеспечить всех своих детей персональными компьютерами.

На 42 процента выросло и количество обращений по вопросам медицинского обеспечения, что, конечно, связано как с пандемией, так и с просьбами об оказании содействия в обеспечении детей лекарствами.

Выступая на заседании комитета Татьяна Москалькова попросила депутатов поддержать проект, уточняющий порядок выдачи участка многодетным семьям.

- Мы просили бы поддержать принятие (законопроекта - прим. ред.), ускорить работу над его завершением и дать возможность воспользоваться многодетным семьям этим благом, - сказала она.

По словам омбудсмена, поступающие к ней из регионов жалобы, показывают, что многодетным семьям продолжают предлагаться земельные участки без необходимой инфраструктуры - света, воды, дорог. А принятие законопроекта, по ее словам, "позволит повысить гарантии реализации прав многодетных семей на всей территории, независимо от возможностей региона", подчеркнула омбудсмен.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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Тем же многодетным семьям, которые не смогли получить положенные им земельные участки, Татьяна Москалькова предложила выдавать денежные компенсации, выработав перед этим единые правила ее получения.

- Мы бы просили комитет обратить внимание и провести мониторинг по всей стране этой ситуации, выработать некоторые правила, модели компенсации многодетным семьям, которые не могут получить эти участки, либо дать возможности и включить в региональные программы возможность коммуникации этих участков, которые выделяются семьям, - цитирует омбудсмена агентство ТАСС.

Свыше 200 обращений о соблюдении прав в Сети поступило Москальковой в 2020 году

Способствовать защите семьи в России может также закрепление в законодательстве запрета для работодателей на привлечение женщин с маленькими детьми до 1,5 лет к сверхурочной работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни. Их также не надо направлять в командировки, считает Татьяна Москалькова.

Омбудсмен также попросила депутатов вернуться к обсуждению законопроекта о домашнем насилии.

Власть Право Права человека Общество Семья и дети Президент Уполномоченный по правам человека Десятилетие детства в России

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