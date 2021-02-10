Татьяна Москалькова получила более 2000 жалоб по семейным вопросам

Более 2000 жалоб по семейным вопросам получила в прошлом году уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Это на 10 процентов больше, чем в 2019-м, сообщила Татьяна Москалькова на заседании комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин, детей.

Жилье и образование - самые частые вопросы, которые поднимают российские семьи. И если тема обеспечения жилыми помещениями стала меньше тревожить россиян (количество обращений сократилось на 25 процентов, повлияли меры по реализации государственных жилищных программ), то тема обеспечения компьютерами - для дистанционного образования детей - очень остра. Не каждая семья смогла обеспечить всех своих детей персональными компьютерами.

На 42 процента выросло и количество обращений по вопросам медицинского обеспечения, что, конечно, связано как с пандемией, так и с просьбами об оказании содействия в обеспечении детей лекарствами.

Выступая на заседании комитета Татьяна Москалькова попросила депутатов поддержать проект, уточняющий порядок выдачи участка многодетным семьям.

- Мы просили бы поддержать принятие (законопроекта - прим. ред.), ускорить работу над его завершением и дать возможность воспользоваться многодетным семьям этим благом, - сказала она.

По словам омбудсмена, поступающие к ней из регионов жалобы, показывают, что многодетным семьям продолжают предлагаться земельные участки без необходимой инфраструктуры - света, воды, дорог. А принятие законопроекта, по ее словам, "позволит повысить гарантии реализации прав многодетных семей на всей территории, независимо от возможностей региона", подчеркнула омбудсмен.

Тем же многодетным семьям, которые не смогли получить положенные им земельные участки, Татьяна Москалькова предложила выдавать денежные компенсации, выработав перед этим единые правила ее получения.

- Мы бы просили комитет обратить внимание и провести мониторинг по всей стране этой ситуации, выработать некоторые правила, модели компенсации многодетным семьям, которые не могут получить эти участки, либо дать возможности и включить в региональные программы возможность коммуникации этих участков, которые выделяются семьям, - цитирует омбудсмена агентство ТАСС.

Способствовать защите семьи в России может также закрепление в законодательстве запрета для работодателей на привлечение женщин с маленькими детьми до 1,5 лет к сверхурочной работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни. Их также не надо направлять в командировки, считает Татьяна Москалькова.

Омбудсмен также попросила депутатов вернуться к обсуждению законопроекта о домашнем насилии.