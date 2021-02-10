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10.02.2021 19:49
Рубрика: Экономика

Борщевой напор

Торговые сети снижают цены на продукты
Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 29(8380)
Торговые сети ищут способы сдержать рост цен на продукты. Основные резервы - в исключении посредников от производителя до полки магазинов.

Ретейлеры все чаще заключают прямые договоры с производителями овощей "борщевого набора", отмечает руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина. Сетям от этого двойная выгода: возможность минимизировать конечную цену товара и обеспечить стабильность поставок напрямую с грядки. Аграрии получают гарантированный сбыт своего картофеля, лука, капусты, моркови.

Почему подорожали продукты и что с этим делать

Кроме прямых договоров, торговые сети стараются снизить цены на продовольствие, привлекая альтернативных поставщиков, в том числе локальных производителей, добавляют в минпромторге. На ряд социально значимых товаров ретейлеры еще в прошлом году обнулили торговую наценку, на отдельные товары сети удерживают цены за счет маржи. Каждый запрос поставщиков на увеличение цен рассматривается с участием минпромторга, минсельхоза и Федеральной антимонопольной службы, заверили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

Еще один способ снизить цену на полке - выпуск товаров под собственными торговыми марками (СТМ), считают в АКОРТ. "Как правило, это наиболее доступные по цене продукты высокого качества. Цены ниже за счет экономии на маркетинге и продвижении, логистике и прочем", - пояснили в ассоциации.

Сейчас доля товаров СТМ в российских сетях составляет около 9%, подсчитывает генеральный директор агентства INFOLine Иван Федяков. По его мнению, в ближайшие три года она достигнет 20%. Во многих западных дискаунтерах эта доля доходит до 90%. И это реальный способ снизить цены на товары, считает эксперт.

Крупные торговые сети могут позволить себе держать цены на минимуме за счет больших оборотов, добавляет Федяков. Несетевая розница не имеет таких возможностей, что делает ее неконкурентоспособной. Немного шансов соперничать по ценам с сетями и у рынков и ярмарок - с учетом климата их можно проводить только несколько месяцев в году.

Огурцы и помидоры тянут цены на продукты вверх

В минпромторге одним из эффективных инструментов взаимодействия с производителями видят создание закупочных союзов: "Это позволит небольшим торговым сетям и несетевой рознице приобретать товары у поставщиков по оптимальным условиям наравне с крупными сетями".

Экономика Товары и цены Правительство Минпромторг Цены на продукты

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