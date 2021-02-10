Новости

Стало известно, куда россияне поедут на поезде в февральские праздники 17:56
Турция может отправить своего первого космонавта на "Союзе" 17:32
Опубликованы документы Минобороны о военной биографии Игната Артеменко 17:31
В Москве водителей призвали не ездить за рулем до понедельника 17:24
В Петербурге за мат на улице на неделю арестовали рэпера Славу КПСС 17:22
В России тестируют японские технологии утилизации мусора 17:17
Песков объяснил отмену масочного режима в ряде регионов 17:14
Мосгорсуд отложил пересмотр приговора по делу американца Тревора Рида 17:09
Треть студентов считает высшее образование необязательным для карьеры 17:06
Монеточка и Сергей Бурунов спели дуэтом "Белые розы" 16:59
Майкл Б. Джордан высказался о возможности съемок в "Черной пантере 2" 16:45
Два ракетоносца Ту-22М3 пролетели над нейтральными водами Черного моря 16:35
"Бастионы" поразили корабли условного противника под Калининградом 16:35
В РФ создадут первый в мире энергоблок с реактором на быстрых нейтронах 16:31
В Петербурге начались обыски из-за растрат в ритуальной компании 16:31
Кабмин ФРГ: Берлин в контакте с США по санкциям против "Северного потока 2" 16:27
Песков назвал избыточную смертность от COVID-19 "суровой реальностью" для всех стран 16:25
Бахрейн зарегистрировал вакцину "Спутник V" 16:22
Экс-замглавы УФСИН Петербурга осудили на 18 лет за взятки и убийство 16:21
Главу минстроя Башкирии перевели под домашний арест 16:12
Власти Москвы опубликовали новые планы по реновации 15:53
Татьяна Москалькова получила более 2000 жалоб по семейным вопросам 15:51
В Болгарии возложили венки к мемориалу русскому дипломату графу Игнатьеву 15:47
Ученые из РФ и Франции выяснят, как ветра влияют на экологию Арктики 15:39
В Петербурге минувшая ночь стала самой холодной за зиму 15:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как получить скидку от государства за отдых в России
Как получить скидку от государства за отдых в России
Кто рискует заболеть COVID-19 повторно и можно ли делать прививку аллергикам
Кто рискует заболеть COVID-19 повторно и можно ли делать прививку аллергикам
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
10.02.2021 17:06
Рубрика: Общество

Треть студентов считает высшее образование необязательным для карьеры

Текст: Мария Агранович

Зачем учиться в вузе? Можно ли устроиться на работу сразу после диплома? Что сложнее всего давалось в учебе на "удаленке"? Такие вопросы задавали студентам российских вузов специалисты Skyes University.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Студенты российских вузов рассказали, как возвращаются к очной учебе

Выяснилось, что для большинства студентов обучение в вузе - это, прежде всего, возможность получить полноценные знания по будущей профессии. Так на вопрос "зачем учиться в университете?" ответили 76 процентов опрошенных. Почти каждый второй студент (45%) ответил, что важен сам диплом, как залог будущего трудоустройства. Кроме того, треть опрошенных одной из целей учебы в вузе назвали полезные знакомства, которые могут повлиять на будущую жизнь. 25 процентов ребят надеются, что учеба в вузе приведет их к стажировке, после которой они получат работу мечты. Однако, встречались среди ответов и такие: "чтобы не огорчать родителей", "чтобы избежать службы в армии" и "чтобы не идти работать".

Почти половина студентов уверена, что сможет сразу приступить к работе по специальности после окончания вуза, правда, при условии, что работодатель уже на месте объяснит внутреннюю специфику работы. А каждый пятый студент, наоборот, считает: прежде, чем устроиться на работу, предстоит еще пройти большое дополнительное обучение. В том, что после вуза, без всяких дополнительных курсов и ликбезов получится выйти на работу, уверены 16% опрошенных. Но есть и такие, кто сомневается в актуальности полученных в вузе знаний или вовсе убежден, что для устройства на работу придется полностью переучиваться. (11% и 4% соответственно).

Интересно, что на вопрос "нужно ли получать высшее образование, чтобы стать хорошим специалистом?" ответы разделились почти поровну. Так, 35% студентов ответили "да", а 33% считают, что это необязательно: стать профи в своем деле можно и без диплома о высшем образовании. Ещё треть опрошенных затруднилась с ответом.

А что с дистантом? Почти половина участников опроса (47%) считает, что качество образования на "удаленке" ниже, чем при традиционном формате обучения. Только каждый десятый респондент высоко оценил процесс получение образования в дистанционном формате. Треть студентов уверены: формат на качество образования не влияет.

Главные причины негативной оценки дистанта: не хватает живого контакта с преподавателем, отсутствует оффлайн-практика, технические неполадки.

"Сейчас вузы борются уже не просто за талантливых студентов, а за желание молодых людей получать высшее образование в принципе, - комментирует руководитель Skyes University Виолетта Усанова. - 35% респондентов считают, что высшее образование - не залог успеха само по себе, и без него они станут востребованными специалистами. И эта цифра будет расти, если вуз не убедит студента, что высшее образование поможет ему устроить свою жизнь. Студент должен увидеть четкую связку между образовательным и карьерным треками".

Валерий Фальков рассказал, станут ли прививки допуском к сессии
Общество Общество Образование

Главное сегодня

Путин призвал не допустить появления на рынке ценных бумаг "обманутых вкладчиков"
Песков объяснил отмену масочного режима в ряде регионов
В Крыму отреагировали на слова Киева о полетах НАТО над полуостровом
Лавров рассказал о попытках Запада сделать Россию "послушной" страной
В России упростят получение статуса ИП
Что нужно знать о ЕГЭ и репетиторах
Компьютерные игры: как оградить ребенка от агрессии