Ученые обнаружили возможную причину болезни Паркинсона

Исследование ученых Кембридского университета может стать решающим шагом к понимаю причин болезни Паркинсона, самого прогрессирующего неврологического заболевания в мире.

Болезнь имеет множество симптомов, включая тремор, проблемы с походкой и равновесием, медлительность и крайнюю жесткость в руках и ногах. Она развивается, когда клетки мозга перестают работать должным образом и не могут производить в достаточном количестве дофамин - химическое вещество, которое контролирует движение в организме.

Работа ученых из Кембриджа доказывает, что виновником болезни может быть белок альфа-синуклеин. Точнее его воздействие на мембрану клетки, которая ее защищает, транспортирует в нее питательные вещества и выводит токсичные. Когда этот белок функционирует нормально, он играет важную роль в механизмах, с помощью которых нейроны обмениваются сигналами. Но оказалось, что белок может слипаться в группы и цепляться за внутреннюю поверхность мембраны. Это в итоге и убивает здоровые клетки мозга. Возможно, что этот эффект и есть причина Паркинсона.

Может ли это исследование стать прорывом, дать надежду миллионам больных людей, что появится средство лечения? Пока ученые предельно осторожны в перспективах своей работы. Утверждают, что исследования надо продолжить, но их направление уже понятно.

Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.