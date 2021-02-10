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Умерла вокалистка легендарных The Supremes Мэри Уилсон

Новости
    10.02.2021, 12:16
Текст:   Олег Усков

Американская певица и актриса Мэри Уилсон, известная как участница оригинального состава легендарнейшей группы The Supremes (наряду с Дайаной Росс и Флоренс Балладр), умерла в Неваде 8 февраля на 77-м году жизни.

Согласно NYT, певица скончалась во сне. Причина смерти не названа.

Близкие артистки в шоке: за два дня до смерти Уилсон объявила, что 6 марта, к своему дню рождения, планирует выпустить новый сольный материал.

Мэри Уилсон родилась в 1944 году в Миссисипи. Коллектив, позже ставший The Supremes, создали в 1959-м в Детройте и изначально был он квартетом. В 1960-м проект подписала студия Motown, название им сменили, а с середины 60-х - это уже легенда.

Первый студийный альбом - в 1962-м. В 1967-м начались перетряски, в 1977-м лавочку прикрыли. В 2000-м, как водится, состоялась попытка возрождения - с Росс по центру, но затея провалилась.

В 2006-м вышел фильм "Девушки мечты", обыгрывающий историю коллектива. Снялись там Джейми Фокс, Бейонсе, Эдди Мёрфи, Дженнифер Хадсон, Дэнни Гловер и Джон Красински. Картина взяла массу премий, включая два "Оскара".

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