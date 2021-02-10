Эксперты подсчитали убытки российских банков в 2020 году

Несмотря на последовательное снижение ключевой ставки и соответствующее уменьшение стоимости привлечения средств, 16,3% банков завершили год с убытком. Только 65,4% игроков показали положительную годовую динамику активов. Об этом сообщается в рэнкинге банков, опубликованном "Эксперт РА".

"Негативная тенденция наблюдается и в части маржинальности операций. 53,1% кредитных организаций показали чистую процентную маржу менее 5%, 19,3% - менее 3% годовых. Во многом это обусловлено необходимостью поддержания запаса ликвидности в условиях ухудшения прогнозируемости динамики остатков на счетах клиентов, а также ограничением спектра инструментов доходного размещения средств", - говорится в пояснении к рэнкингу. Кроме того, отмечают в агентстве, снизилась доходность краткосрочных операций инвестирования временно свободной ликвидности.

Снизившаяся средняя рентабельность балансового капитала банков, говорится в отчете, отражает сокращение рыночных источников дохода для значительной части финансово-кредитных организаций. "Чистый финансовый результат в определенной степени был поддержан регулятивными мерами и установленным льготным графиком доформирования резервов", - подчеркивается в сообщении.

Также аналитики обращают внимание, что значительная часть кредитных организаций действительно испытывает сокращение традиционных источников фондирования. "По итогам 2020 года 51,7% банков столкнулись с чистым оттоком средств физических лиц, 37% - с чистым оттоком средств предприятий со счетов", - подчеркивается в отчете.

При этом отмечается, что динамика ресурсов корпоративных клиентов может улучшиться по мере восстановления экономической активности, но вряд ли стоит ожидать серьезного увеличения на фоне снижения доходности вкладов.

Как результат, только 65,4% игроков показали положительную годовую динамику активов. Усредненный по всем кредитным организациям темп прироста активов составил 6,7%. "Крупнейшие банки более устойчивы к оттокам, но демонстрируют увеличение доли средств на счетах до востребования относительно срочных пассивов, что также обосновывает целесообразность поиска альтернативных источников долгосрочного фондирования (привлечения средств со стороны)", - указывают эксперты.