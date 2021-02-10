В Баварии прошла онлайн-лекция для родителей русскоязычных школьников

Все немецкие школьники из-за локдауна в Германии переведены на дистанционное обучение, школы в Баварии закрыты, и получить конкретную информацию от немецких учителей, в какую старшую школу пойдет ребенок, зачастую очень проблематично. Поэтому такой информационный вечер, тем более на русском языке, вызвал огромный интерес у русскоязычных родителей.

К слову, практические лекции в помощь взрослым являются одним из важных направлений деятельности Русского центра. В обычном режиме они проходят ежемесячно в формате круглого стола. Для каждой встречи выбирается определенная тема, посвященная образованию или воспитанию детей.

На этот раз родителям объяснили, какие школы и гимназии по направлениям есть в Баварии, на какие нюансы поступления нужно обратить внимание. Специалисты назвали конкретные сроки подачи документов в эти учебные заведения, перечень документов, проходные баллы.