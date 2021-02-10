В Болгарии возложили венки к мемориалу русскому дипломату графу Игнатьеву

В Софии состоялась традиционная церемония возложения венков у мемориала русскому дипломату графу Николаю Игнатьеву, сыгравшему одну из ключевых ролей в подписании Сан-Стефанского мирного договора.

В торжественном мероприятии принял участие посол России Анатолий Макаров, сотрудники дипмиссии РФ, Российского культурно-информационного центра, представители местных русофильских организаций. Акция приурочена к празднованию Дня дипломата.

Напомним, что граф Игнатьев почитается болгарами как лицо, непосредственно причастное к завершению Русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Мирный договор, положивший конец боевым действиям, стал гарантом независимости Болгарии от Османской империи, под владычеством которой балканская страна находилась пять веков.