В Финляндии больницу организовали в строительных контейнерах

В больнице финского города Коувола пациентов будут размещать во времянках, или строительных контейнерах. Об этом сообщает финский информационный портал Yle.

Такие контейнеры установили прямо напротив главного корпуса больницы. Каждая времянка рассчитана на одного пациента. Она полностью оснащена медицинским оборудованием, отапливается, имеет санузел и даже телевизор. Медперсонал может приходить в такие контейнеры в любое время, когда это необходимо. Еду пациентам доставляют работники больницы по расписанию.

По мнению руководства госпиталя, такие контейнеры помогут в борьбе с распространением вирусных заболеваний, так как пациенты в них полностью изолированы от других пациентов.

За все время пандемии в Финляндии подтверждено 48 407 случаев заболевания коронавирусом, умерли 703 человека.