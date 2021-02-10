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10.02.2021 18:47
Рубрика: Власть

В Госдуме нашли западный след в несогласованных акциях

Текст: Татьяна Замахина
К распространению фейков в соцсетях о несогласованных акциях в Москве, а также к вовлечению в протесты подростков имеют отношение иностранные граждане, в том числе с Украины. Такими данными располагает Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ, сообщил глава комиссии Василий Пискарев.

Темой заседания комиссии стали прошедшие в Москве несогласованные акции и вовлечение в них детей. По оценке депутатов, несогласованные митинги являются частью единого замысла по дестабилизации ситуации в нашей стране. При этом, по данным комиссии, несанкционированные акции с участием подростков целенаправленно готовились в течение нескольких лет.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
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Эта кампания разворачивается перед думскими выборами нынешнего года с "прицелом" на 2024 год, объяснил Пискарев.

Приемы используются разные, и они нацелены в первую очередь на неокрепшие умы подрастающего поколения.

"В течение довольно длительного времени на площадке крупных зарубежных интернет-платформ - Facebook, Twitter, Instagram, а также TikTok и сервисе YouTube массово, как будто по команде, началось манипулирование российскими детьми", - заявил Пискарев. К несовершеннолетним обращались с призывами участвовать в несанкционированных митингах на территории Москвы и других городах РФ 23 и 31 января текущего года.

"Комиссия располагает примерами того, что к данным незаконным призывам и фейкам причастны граждане иностранных государств, в том числе из Украины", - сказал Пискарев.

В кампании также приняли участие зарубежные СМИ, неправительственные организации, выполняющие функции иностранных агентов. Они распространяли материалы, одобряющие протесты.

Фото: REUTERS/Asmaa Waguih
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Авторы несогласованных акций взяли на вооружение игровые методы (молодежи предлагалось поучаствовать в своего рода квесте) и другие привлекательные для подростков приемы. Например, 64 процента участников летнего митинга в 2019 году на проспекте Сахарова в Москве говорили о том, что узнали о протестах из мессенджеров, соцсетей и их заинтересовали различного рода красивые стикеры и картинки.

Глава комиссии также отметил, что комиссия в ходе работы сравнила протесты в Москве, Гонконге и Беларуси, ее члены "выявили схожесть сценариев и аналогичность действий зарубежных инструкторов".

Найдены следующие сходства в тактике действий протестующих:

  • - координация действий через соцсети и мессенджеры,
  • - трансформация митингов в шествия, перекрытие дорог,
  • - использование несовершеннолетних,
  • - геймификация протеста,
  • - публикация персональных данных сил правопорядка,
  • - публичная реакция зарубежных официальных лиц. Протестующих поддерживали представители Госдепартамента и Конгресса США, члены правительств государств Евросоюза,
  • - скоординированная информационная поддержка одних и тех же иностранных СМИ,
  • - фейковые вбросы и постановочные фото.

"Полагаю, что нашей обязанностью является принять все меры по защите детей и сохранению будущего молодого поколения нашей страны", - подчеркнул Пискарев.

Цель манипуляторов, по данным комиссии, убедить людей в мирном характере протеста и жестокости властей. Цинизм же заключается и в том, что для сочувствия протестующим используются несовершеннолетние и лица с ограниченными возможностями.

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