В Госдуму внесли законопроект о квоте на социальную рекламу в интернете

Группа депутатов вместе с председателем комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александром Хинштейном предлагают ввести обязательную квоту в 5% на размещение социальной рекламы в интернете. Соответствующий законопроект парламентарии внесли в Думу, сообщает пресс-служба комитета.

Изменения предлагается внести в закон "О рекламе", согласно которому социальная реклама должна составлять до 5% площадей или времени.

"Формально такая обязанность уже существует и для интернет-компаний. На практике норма о квоте на соцрекламу действует для ТВ и уличных щитов из-за сложности измерения рекламы в интернете. Этим законопроектом мы предложили распространить требование на все площадки, в том числе и в интернете", - рассказал Хинштейн.

Он уточнил, что на первом этапе законопроект затронет сервисы с крупнейшими рекламными системами: "Яндекс", Mail.ru, Rambler, Google, Facebook.

Проект закона предполагает создание системы мониторинга и единого оператора размещения, который будет получать прогнозные значения объемов рекламы от площадок, распространяющих рекламу, и в рамках пятипроцентной доли размещать социальный контент. Право назначать НКО-оператора рекламного пространства может получить Минцифры.

До внесения проект был направлен в ФАС, Роскомнадзор, Совет Федерации, Общественную палату и "Институт развития интернета", отмечают авторы инициативы.