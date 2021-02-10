В ГП предлагают заочно привлекать иностранных организаторов незаконных акций

Необходимо создать механизм, который позволит заочно привлекать к ответственности организаторов несогласованных акций, находящихся за границей. С таким предложением выступил замначальника Управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генпрокуратуры Алексей Жафяров.

В пользу реализации этой идеи он высказался на заседании комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Темой ее заседания стали прошедшие в Москве несогласованные акции и вовлечение в них детей.

"В настоящее время достаточно затруднительно привлечь к административной ответственности за организацию массовых публичных мероприятий тех граждан, которые сидят за границей и выступают организаторами, - пояснил Жафяров. - Это практически невозможно".

В связи с этим он предложил "продумать какие-то механизмы привлечения к административной ответственности в заочном режиме".

Высокопоставленный сотрудник Генпрокуратуры также рассказал депутатам, что более 200 родителей и законных представителей были привлечены к ответственности за участие несовершеннолетних в несогласованных акциях 31 января.