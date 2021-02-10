В Японии со следующей недели начнется вакцинация от коронавируса

В Японии на следующей неделе запустят кампанию по вакцинации жителей страны от коронавирусной инфекции.

"Мы начнем ставить прививки в середине следующей недели после подтверждения эффективности и безопасности препарата", - заявил премьер-министр Есихидэ Суга, которого цитирует телерадиокомпания NHK.

Первыми защитить организм от инфекции смогут медицинские работники, которые из-за контактов с пациентами подвержены наибольшему риску заразиться COVID-19. После этого, ориентировочно в апреле, очередь дойдет до пожилых граждан. Далее приоритет у людей с хроническими заболеваниями.

Первой разрешение на использование в Японии должна получить вакцина американской компании Pfizer.